Dansk joker til Super Bowl: Hvad fanden har du gang i?

Super Bowl er et monster af en sportsbegivenhed.

Alt omkring finalekampen er enormt, og det kan virke uoverskueligt for en dansker at sætte sit præg på showet, der fylder så meget verden over.

Men for én mand lykkes det nærmest år efter år, og det skyldes en godt kringlet hjerne og ret så frie hænder.

- Jeg må have et specielt talent, siger TV3-kommentator Tommy Kjærsgaard med et grin.

I år har der grundet corona næsten kun været begrænset mulighed for at møde spillerne i virkeligheden, men selv på de virtuelle pressemøder har NFL-kommentatoren formået at skille sig ud i den internationale presse.

- Selv mit ene spørgsmål var der alligevel også amerikanske journalister, der begyndte at skrive om, lyder det overrasket.

- Det hele bunder i, at der før corona var noget, der hedder Media Day. Det er bare et cirkus - og uden sammenligning det største mediecirkus, som jeg har været med i. Efter et par år blev vi enige om på redaktionen, at vi bare skulle være klovne i cirkusset.

- Det er så gået fra den ene crazy ide til den anden. Vi vil gerne have spillernes opmærksomhed.

- Vi prøver at bruge mine forcer, og det er nok, at jeg ikke har nogen skam i livet, når det kommer til journalistiske opgaver.

- Jeg vil ikke sige, at noget er direkte mislykket, men vi har det også sådan, at hvert år prøver vi, og hvis der så ikke kommer noget ud af det, så har vi bare ikke noget indslag fra Media Day.

Opskriften på at fange spillerne er i sig selv ikke så nem.

- Man skal være villig til alt for mange gange at starte på en sætning og så blive overdøvet af en anden - og så gøre det igen næste gang der er en lille pause i talestrømmen. Man føler sig så uhøflig og som et kæmpe røvhul i de seancer.

Udover den kaotiske Media Day har man også tre andre dage, hvor man kan gå lidt mere seriøst til værks. Selv der skal man være på tæerne.

- Der er også de mest beskidte tricks og albuer i hovedet for at komme hen til podiet (Hvor spillerne sidder, red.). Det er fuldstændig vanvid.

Fem stunts

Den virale

De fleste kender sikkert 'Find Holger'-bøgerne, og det udnyttede NFL-eksperten til at stjæle hele Media Day-showet et år. Stuntet gik viralt og blev meget omtalt - især i USA.

- Vi startede med at se, om spillerne synes, det var sjovt, men efter den første time nåede jeg ikke at interviewe nogen spillere - det var kun andre journalister, der kom over og sagde: Hvad fanden har du gang i?

- Min kameramand, som er den dansker, der har dækket flest Super Bowls, fordi han også var med i Zulu-dagene (Mads Kruuse, red.), var helt frustreret, for som han sagde, så kunne vi ikke få noget ud af, at jeg bare blev interviewet.

Så ændrede de præmis for indslaget.

- Vi sagde: Vi stjæler rampelyset fra alle de amerikanske journalister.

Se det herunder:

Den bedste

Med et billede af sin egen bedstemor fik han spillerne til at lade masken falde og tale om noget meget privat.

- Det er den, jeg er gladest for, at folk husker. Jeg gik rundt med et stort billede af min mormor, som var gået igennem en sygdomsperiode lige op til Super Bowl, og hun betyder bare alt for mig. Det vil alle fortælle om, tænkte jeg, og så gik jeg rundt med billedet og viste hende til spillerne og spurgte om deres bedstemødre.

- Der fik jeg den bedste respons fra spillerne, og der kom virkelig nogle hjertevarme historier ud af det.

Den svære

Tommy Kjærsgaard står fast på, at denne var en god ide, men den lykkedes bare ikke.

- Jeg havde fundet på en leg, fordi min søn var helt vild med Pokemon Go. Vi havde så lavet et pointsystem, hvor de største stjernespillere gav flest point, og så udfordrede vi reservespillerne, der bare går rundt for sig selv, til at nå at interviewe så mange som muligt.

De kunne sågar score ekstra store point, hvis de stillede specielle spørgsmål.

- Det var så sjov en ide, men det var for svært at forklare spillerne. Efter fire-fem spillere droppede vi pointsystemet. Det endte bare med at blive holdkammerater, der stiller spørgsmål til hinanden, så den faldt rimelig meget til jorden.

Den nerveprirrende

- Der var året, hvor jeg freestyle-rappede. Det er det mest nervepirrende, jeg har prøvet. Jeg havde aldrig freestylet på engelsk før, og de her gutter er nok bedre til engelsk, end jeg er. Det kom der også noget fedt ud af.

Han nåede blandt andet at battle mod Carolina Pathers daværende superstjerne quarterback Cam Newton. Og så imponerede en amerikansk sangerinde med evnerne.

Se det klip her:

Den dumme

- Den allerførste gang, hvor jeg skulle stille et spørgsmål til Fergie fra Black Eyed Peas. Der ser jeg tilbage og tænker, at det var dog det mest platte spørgsmål. Den er jeg ikke så stolt af.

- Jeg spurgte hende: På hvilket tidspunkt af dagen, føler du dig mest lækker? Det var et plat mande-spørgsmål. Hun synes heldigvis, at det var sjovt, og der var en masse amerikanske journalister, der kom hen bagefter, og der fik vi også smag for, at der var noget her. Men den kunne have været lavet meget bedre.

