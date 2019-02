Dansk legende stjæler opmærksomheden inden Super Bowl

Morten Andersen er stadig et stort navn i NFL. Og måske større end nogensinde.

Det kan mærkes i Super Bowl-værtsbyen Atlanta, hvor den tidligere kickers kalender er proppet med middage, interviews og andre arrangementer i optaktsdagene til den store NFL-finale.

Med sig på sin turné i Georgia-byen har Morten Andersen fire hjælpere. De holder øje med ham og sørger for, at han ender de rigtige steder.

Den nu 58-årige Morten Andersen har før været forbi Super Bowl, efter at han stoppede karrieren i 2007.

Men siden han fik guldjakken på i 2017 som et bevis på sin indlemmelse i Pro Football Hall of Fame, hvor kun historiens bedste spillere ender, har opmærksomheden været af en helt anden karakter.

- Det åbner døre. Det giver respekt. Folk lægger mærke til guldjakken. Der er kun 180 personer på Jorden, der går rundt med guldjakken, siger Morten Andersen iført jakken.

- Det er ikke hver dag, du ser den. Så når du ser den, tænker du: "Den kender jeg godt".

- Jeg kommer lige fra en frokost med 70 spillere fra Hall of Fame. Det var sjovt at være en af dem. Så bliver man ydmyg, lyder det fra den danske kicker.

Morten Andersen spillede i værtsbyen Atlanta for Falcons fra 1995 til 2000 og igen fra 2006 til 2007.

Han nåede en Super Bowl som aktiv. Det var i 1999, da Atlanta tabte 19-34 til Denver Broncos. Morten Andersen scorede et ekstrapoint og to field goals, men missede et ellers overkommeligt 26-yard field goal undervejs.

- Jeg har desværre kun selv spillet i en enkelt Super Bowl. Det gik ikke så godt, det ved vi alle sammen, siger Morten Andersen.

- Jeg har lige været sammen med Robert Kraft, som er ejer af New England Patriots. Han skal til sin tiende Super Bowl. Det er vanvittigt, siger danskeren.

Den 53. udgave af Super Bowl spilles natten til mandag dansk tid mellem Los Angeles Rams og New England Patriots.

