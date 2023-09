De troede, han var død: NFL-spiller stadig i live

En stor del af NFL-verdenen var i sorg, da det i denne uge blev rapporteret, at den tidligere NFL-stjerne Mike Williams var afgået ved døden efter en ulykke på en byggeplads.

Selv Williams' tidligere holdkammerat Gerald McCoy skrev på det sociale medie X om sin sorg over at have mistet endnu en holdkammerat.

Men nu kan Tampa Bay Times bekræfte, at det altså ikke er tilfældet.

Den tidligere NFL-stjerne er dog slemt tilskadekommen efter ulykken på byggepladsen.

Lokalmediet skriver, at han er i respirator og fortsat er i stor livsfare.

Hans otteårige datter og hans ekskone besøgte ham på hospitalet onsdag eftermiddag.

- Han sov, da vi gik derind, og han vågnede, da han hørte min og hans datters stemme, siger ekskonen Tierney Lyle.

- Og han kiggede rundt. Han blinkede, og han græd. Men han kan ikke bevæge sig.

Tierney Lyle fortæller ifølge mediet, at planen er at fjerne ham fra respiratoren, men det er altså ikke sket endnu.

Holdkammerat i sorg

'Det her gør ondt. Fire af mine tidligere holdkammerater er døde: Teo, Geno, V-Jack og nu Mike. Ingen af dem blev 40,' skrev Gerald McCoy, tidligere stjerneforsvarsspiller og holdkammerat til Mike Williams, i troen på, at Williams var død.

Her taler McCoy om Teo Nesheim, Geno Hayes, Vincent Jackson og nu Mike Williams, som alle var McCoys holdkammerater, og som døde, inden de blev 40 år gamle.

'Livet efter fodbold er ingen joke, mand. I tror alle, at vi er superhelte. Men vi prøver at fortælle jer, at vi er mennesker ligesom alle andre,' afslutter han.