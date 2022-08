Derfor siger Viaplay stop efter 18 år

Los Angeles Rams' Super Bowl-sejr over Cincinnati Bengals 14. februar er seneste gang, man som dansk tv-seer har kunnet se NFL hos TV3 Sport.

Og det er ikke planen, at det skal ske igen.

Rettighederne til verdens største football-liga er udløbet for Viaplay Group, som TV3 Sport er en del af, og de bliver ikke fornyet.

Det er som sådan ingen nyhed, men nu forklarer chief sports officer Peter Nørrelund til Ekstra Bladet, hvor danske NFL-fans ikke længere kan følge med på Viaplays frekvenser.

- Der er sket store ændringer på tv-markedet over de senere år. Mange ser i dag streamingstjenster. Det betyder, at rettigheden ikke har den samme værdi for os som tidligere.

- Samtidig ønsker NFL at kapitalisere deres rettighed via deres egen streamingstjeneste, Game Pass. Det gør ikke situationen nemmere for os. Derfor har vi ikke længere NFL-rettighederne, forklarer Peter Nørrelund, der er chef for sport og ekspansion hos Viaplay Group.

Peter Nørrelund forklarer, at markedet har ændret sig. Foto: Emil Agerskov

Danske seere har ellers kunne se amerikansk fodbold hos Viaplay Group, som før hed Nordic Entertainment Group, siden 2004.

I 2016 forlængede man aftalen for en seksårig periode, men det blev den sidste aftale af sin slags. Det er uvist, om andre danske tv-selskaber har planer om at overtage rettighederne. Alternativt må danske seere gå direkte til NFL's egen streamingtjeneste Game Pass.

De manglende rettigheder har ikke fået Viaplay til at sænke prisen på deres sportsabonnement.

