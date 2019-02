- Det er vanvittigt! Stjernens 'bror' stjal historisk Super Bowl-show

New England Patriots' wide receiver Julian Edelman blev efter søndagens Super Bowl i Atlanta kåret som kampens mest værdifulde spiller (MVP).

Han stod for 141 yards på ti grebne bolde i kampen, der endte 13-3 i Patriots' favør. Derudover løb han yderligere otte yards på et løbespil.

Edelman var således en af de få spillere, der formåede at flytte bolden frem på banen i en kamp, der var domineret af de to holds forsvarslinjer.

- Forsvaret holdt dem til tre point og var fantastisk. Hele forsvaret skulle være MVP, siger Julian Edelman på pressemødet efter kampen.

Han indrømmer, at sejren ikke blev skaffet på smukkeste vis.

- Det handler om at blive ved med at kæmpe, når det er op ad bakke. Det var ikke kønt, men jeg vil tage en grim sejr over et nederlag hver eneste gang, siger han.

Quarterback Tom Brady kiggede igen og igen efter Edelman, når han skulle dirke låsen til Rams-forsvaret op.

Som en bror

De to har gennem en årrække haft et stærkt makkerskab på banen, og Edelman har udviklet sig til at være et af Bradys sikreste våben.

- Tom er som en bror. Han har hjulpet mig og lært mig meget gennem sin væremåde og sine handlinger. Som spiller, far og familiemand.

- Det er en ære at få lov at spille med ham. Det er ret vanvittigt, siger Edelman.

Den følelse er tydeligvis gengældt.

Tom Brady kalder efter kampen den trofaste receiver for en "fighter", efter at wide receiveren tidligere på sæsonen vendte tilbage efter en længere skadespause.

- Han spillede sin bedste kamp i den her sæson, siger Tom Brady.

- Jeg er så stolt af ham og det, han har opnået, efter at han kom tilbage fra sin korsbåndsskade, siger han.

Med sin præstation søndag rangerer Julian Edelman nu som nummer to på listen over receiving yards i NFL-slutspillet.

Med 1412 yards har han dog et stykke op til nummer et, Jerry Rice, der opnåede 2245 yards i sin karriere.

Edelman er den syvende wide receiver, der modtager prisen som Super Bowl MVP.

