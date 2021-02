Det måtte du ikke se på tv

Advarsel: Flere billeder i bunden af artiklen

NFL-legenden Brady sikrer Tampa suveræn sejr i Super Bowl

Nattens Super Bowl blev i realiteten afgjort allerede i tredje quarter til Tampa Bay Buccaneers' fordel, og fjerde quarter var ret så tamt og helt uden point.

Alligevel skete der i fjerde quarter en enkelt episode, der efterfølgende har fået en del fokus.

31-9-kampen blev nemlig kortvarigt afbrudt af en baneløber i meget lidt tøj, der stormede ind på banen.

Tv-signalet fra USA zappede meget hurtigt væk fra overbliksbilledet og filmede i stedet helt væk fra manden i den lyserøde g-strengsbadedragt.

- Streakeren må have været Chiefs-fan, for selv ikke han kunne komme ind i Buccaneers endzone, skriver en fan vittigt på Twitter med henvisning til, at baneløberen med diverse spinmoves løb næsten en hel banelængde, men blev stoppet lige før endzone og ført væk.

Favoritterne fra Kansas City Chiefs lavede overraskende nok heller ikke et eneste touchdown i kampen, der spændingsmæssigt derfor heller ikke levede op til tidligere finalekampe.

- Det mest interessante ved kampen: THE STREAKER, skriver en anden på Twitter.

- Vis os streakeren i stedet for reklamerne, det er mere spændende, lyder det fra en tredje bruger, der er træt af ikke at måtte se episoden på tv.

- Super Bowl-streakeren har løbet flere yards end hele Chiefs-holdet i aften, lyder det fra en fjerde, der vader i det faktum, at Kansas City Chiefs skuffede gevaldigt.

Kampen blev spillet i Tampa Bay, hvor der på trods af corona var lukket 24.835 tilskuere ind, hvilket svarer til næsten en tredjedel af Raymond James Stadiums kapacitet.

Omkring otte tusinde af tilskuerne var inviteret som tak for deres indsats som sundhedspersonale i kampen mod corona, mens en enkelt tilskuer altså mest var kommet for at storme banen i meget lidt tøj - heldigvis for ham viste termometeret 18 grader og altså noget højere varmegrader, end vi oplever i Danmark for tiden.

Sidste år forsøgte en kvindelig nøgenløber at komme på banen til Super Bowl, men noget gik galt, som du kan læse LIGE HER.

Til fest med verdens rigeste: - Kvinder over alt

Løber splitternøgen efter chok-skifte

Baneløberen nåede langt, men turen sluttede lige akkurat før endzone. Fotos: Kim Klement/Patrick Smith/Mike Ehrmann/SHANNON STAPLETON/Mark J. Rebilas/

Mislykket nøgenløb: Nu takker hun

Verdenskendt nøgenløber slår fast: - Jeg stopper aldrig

Verdens bedste slår til igen: Smider tøjet på isen

Superstjernen Manning: Startede som bolddreng for dansk kicker

I frit forfald: Se sportens forladte arenaer