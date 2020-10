Dømt for vold: Nu henter klub ham

32-årige Antonio Brown er dømt for overfald og sigtet for voldtægt samt trusler mod offeret. Med andre ord er han ikke ligefrem prototypen på det, som NFL ønsker som en rollemodel i ligaen.

Alligevel har Tampa Bay Buccaneers valgt at hive den tidligere stjernereceiver ind fra kulden og give ham en kontrakt for resten af sæsonen, hvor der er spillet 7 af 16 grundspilskampe.

Brown kan dog tidligst komme i aktion i holdets niende kamp, da han afsoner otte kampes karantæne for flere brud på NFL's etiske kodeks for spillerne.

I 2018 greb Antonio Brown 15 touchdowns for Pittsburgh Steelers og blev anset som en af ligaens absolut bedste receivere efter flere sæsoners imponerende præstationer.

Siden er det kun gået ned ad bakke for ham.

Han ragede uklar med folk i klubben og skiftede til Oakland Raiders forud for 2019-sæsonen. Her nåede han dog ikke at spille en eneste kamp, fordi kan ragede uklar med klubledelsen.

Han blev fyret 7. september, men samme dag stod New England Patriots klar med en lukrativ etårig kontrakt.

Det blev til én kamp, hvor han tilmed greb et touchdown fra Tom Brady. Da anklagerne om voldtægt og trusler mod offeret kom frem, fik Brown endnu en fyreseddel og har været uden job siden.

Nu får han dog mulighed for igen at gribe bolde fra Tom Brady, som før denne sæson skiftede fra New England Patriots efter 20 år i klubben til Tampa Bay Buccaneers.

Holdet har fået en god sæsonstart med fem sejre i syv kampe.

Ifølge ESPN står Antonio Brown til at tjene op til 15,7 millioner kroner på sin halve sæson i Tampa Bay. Dertil kan han hente en bonus på 4,7 millioner kroner, såfremt holdet vinder Super Bowl.

Han har syv gange på otte år været udtaget til Pro Bowl, som er sæsonens allstarhold i NFL.