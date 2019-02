Dræbt af sin nabo på parkeringsplads

Den tidligere Seattle Seahawks-spiller TJ Cunningham er blevet skudt efter et skænderi om en parkeringsplads

TJ Cunningham der i 1996 spillede safety for Seattle Seahawks blev mandag myrdet af sin nabo, efter de to havde været oppe og skændes over en parkeringsplads, det skriver news.com.

Cunningham og hans nabo, Marcus Johnson, havde i lang tid været oppe og toppes over en parkeringsplads, og det havde udviklet sig til at de jævnligt sendte hånende sms'er til hinanden.

De besluttede sig siden for at mødes og afgøre deres uoverensstemmelse på en offentlig parkeringsplads.

Ifølge det lokale politi udviklede mødet sig til en slåskamp mellem de to naboer, som på tragisk vis endte med, at Johnson skød Cunningham tre gange.

Marcus Johnson ringede angiveligt selv til politiet og meldte episoden. Han er nu tiltalt for mord.

Arbejdede med unge

TJ Cunninghams spillerkarriere bød på college-football forColorado University og NFL-bold for Seattle Seahawks.

Efter en skade endte hans NFL-karriere, har han blandt andet arbejdet med unge mennsker. Op til hans død var han ansat som rektorassistent på en Hinkley High School i hjembyen Aurora.

Colorado University har i dagene efter hans død været ude og hylde deres tidligere safety.

- Vi er dybt chokerede og triste efter at have hørt om TJ Cunninghams død.

- Han var en familiemand, og han havde en stærk passion for at arbejde med unge mennesker, hvilket han viste i sit arbejde som rektorassistent

- Vores hjerter går ud til TJ's familie efter dette tragiske dødsfald. Vi vil savne ham, siger sportslige leder på Colorado University, Rick George, ifølge new.com.

TJ Cunningham blev 46 år gammel.

