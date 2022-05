Dræbt NFL-stjerne var fuld og påvirket op til ulykke

Den afdøde NFL-quarterback Dwayne Haskins var både fuld og påvirket af narkotika, da han i sidste måned blev dræbt i en trafikulykke i Florida.

Det skriver flere amerikanske medier på baggrund af obduktionsrapporten fra Broward County Medical Examiner.

I rapporten står der, at den 24-årige amerikaner havde 'drukket tæt' og også indtaget det bedøvende stof ketamin i timerne op til sin død.

Dwayne Haskins mistede livet 9. april, da han blev ramt af en lastbil, mens han forsøgte at krydse en travl motorvej til fods.

NFL-spillerens død betragtes dog som et uheld i obduktionsrapporten.

Haskins havde forud for sin død været i byen Boca Raton i Florida for at træne med sine holdkammerater fra Pittsburgh Steelers.

Haskins kom ind i NFL i 2019, hvor Washington Redskins tog han med det 15. valg i den årlige draft. Quarterbacken var udset til at skulle være holdets fremtidige styrmand på angrebet, men Haskins' ophold i den amerikanske hovedstad blev aldrig nogen succes.

Efter kun at have startet inde i 13 kampe blev Haskins fyret undervejs i 2020/21-sæsonen.

Derefter skrev han under med Pittsburgh Steelers, hvor Haskins dog aldrig kom på banen i en officiel kamp.

