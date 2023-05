Dyreste handel nogensinde: Scorer 41 milliarder

Katjing!

Den amerikanske forretningsmand Dan Snyder og hans hustru, Tanya Snyder, er netop blever 41 milliarder kroner rigere.

De har nemlig valgt at sælge NFL-klubben Washington Commanders i hvad der af BBC beskrives som den dyreste handel af et sportshold nogensinde.

Dan og Tanya Snyder købte holdet tilbage i 1999 for omkring fem milliarder danske kroner, men har nu solgt det til en investorgruppe med forretningsmanden Josh Harris i spidsen.

Også NBA-legenden Magic Johnson og milliardæren Mitchell Rales er en del af den nye ejergruppe.

Gruppen ejer alle NBA-holdet Philadelphia 76'ers samt NHL-holder New Jersey Devils.

For at megahandlen officielt kan gå i gennem skal den godkendes af NFL's finanskomité, der består af repræsentanter fra holdene i ligaen.

Tre fjerdedele af holdene skal godkende handlen, før den bliver godkendt.

- Vi er meget glade for at have nået en aftale om et salg af Commanders med Josh Harris og hans imponerende gruppe af partnere, siger Dan og Tanya Snyder i en pressemeddelelse.

Washington Commanders hed frem til februar 2022 Washington Redskins.