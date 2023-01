Efter frygteligt kollaps: - Vi er skrøbelige

Et følelsesladet gensyn finder sted i NFL søndag aften.

Her møder Buffalo Bills i anden runde af slutspillet Cincinnati Bengals i en gentagelse af den kamp, der aldrig blev spillet færdig.

Chokket var enormt blandt spillere og trænere hos Bills, da forsvarsspilleren Damar Hamlin 2. januar faldt om med et hjertestop og blev genoplivet under NFL-kampen mod Cincinnati Bengals.

Men episoden, der blev transmitteret direkte på tv i den bedste sendetid i USA, fyldte også i de øvrige klubbers omklædningsrum.

I Cleveland - ikke langt fra, hvor kampen blev spillet i Cincinnati - gjorde den voldsomme hændelse stort indtryk.

Det forklarer Browns-spilleren Hjalte Froholdt.

- Det var selvfølgelig noget, vi snakkede om. Vi havde et åbent forum, hvis nogen havde lyst til at sige noget. De sagde også, at vores psykolog og terapeut stod til rådighed og blev der længere end normalt.

Annonce:

- Selvfølgelig er det svært at se, når der er en fra vores broderskab af spillere, der falder ned. Men det var også en 'freak accident', forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Cleveland Browns mødte Damar Hamlin og Buffalo Bills i november. På billedet er han i gang med at tackle Browns-runningback Nick Chubb. (Arkivfoto). Foto: Rick Osentoski/Ritzau Scanpix

Fynboen refererer til, at det efterfølgende er kommet frem, at Hamlin ikke led af nogen underliggende sygdomme, og at hjertestoppet højst sandsynligt blev udløst af en kollision i kampen.

Halvanden uge efter sit kollaps blev Hamlin udskrevet fra hospitalet og er nu ved at komme sig hjemme i Buffalo.

- Det er svært at forholde sig til. Men det er sådan noget, der sker. Jeg ved, der er nogle risici, når jeg spiller. Det er selvfølgelig noget, jeg er klar til at acceptere. Vi er bare glade for, at Hamlin er okay, og at han er tilbage i Buffalo nu.

- Jeg tror bare, man indser, hvor skrøbelige vi egentlig er. Og hvordan man bare ikke kan vide, hvad der kommer til at ske. Det sætter i perspektiv, hvor værdifuldt det egentlig er, at vi overhovedet kan være ude på banen og spille, siger Froholdt.

Annonce:

Hamlin meldes i god forfatning, og i den forgangne uge var han allerede så frisk, at han besøgte holdkammeraterne.