Elmings julemareridt: Skulle have vidst bedre

Det kan gå galt på så mange måder, når der skal holdes juleaften.

For Claus Elmings vedkommende var det dog rimelig selvforskyldt, for han havde tabt et væddemål, der kom til at præge aftenen i det aarhusianske.

Det rutinerede mediemand har mange jern i ilden, og et af dem er en NFL-podcast ved navn 'NFL-showet', hvor han og Thomas Qvortrup taler amerikansk fodbold, til de falder ned af stolen.

Her kom 'NFL-ming' for skade at melde ud, at han troede på Copenhagen Towers i den danske football-finale, Mermaid Bowl, da de skulle op mod Triangle Razorbacks. Han satte en juleaften med hade-holdet Green Bay Packers' trøje på højkant.

Det traditionsrige hold Triangle Razorbacks var meget undertippede, men endte med at vinde. Derfor var der ingen vej tilbage for ham.

- Det blev en kold aften, for hele min familie holder med Minnesota Vikings, og min bror havde ved flere lejligheder - blandt andet på de NFL-ture, vi arrangerer - sagt, at han ikke ville lukke mig ind med en Packers-trøje på.

- Så der var ingen måde at komme ind på, så jeg stod som den lille pige med svovlstikkerne. Jeg har lige pådraget mig en lungebetændelse, siger Elming til Ekstra Bladet med et stort grin.

Han beskriver forholdet mellem Vikings og Packers som et rivalopgør på linje med Danmark mod Sverige.

Packers med Aaron Rodgers i spidsen kan ende med at stå over for rivalerne fra Minnesota i slutspillet. Foto: Hannah Foslien/Ritzau Scanpix

- Hvorfor overhoved sætte det at iføre dig en Packers-trøje på højkant, når du afskyr holdet?

- Overraskelsen var så stor, og jeg havde set holdene uden at være imponeret af Razorbacks. Men jeg skulle have vidst bedre, for det er faktisk sket før, siger Elming og nævner nederlaget, som han selv måtte lide som træner for Avedøre Monarchs, da de spillede finale mod netop Razorbacks tilbage i 2007.

- Ledelse hos Razorbacks er alle Packers-fans, så de har mindet mig om det.

Elming havde dog ikke tænkt sig at løbe fra løftet og skrev også på sit såkaldte momentumeter på Gulklud.dk, at han nok skulle indfri det.

Juleaftenen endte nu også godt nok, for han blev taget til nåde af broderen og lukket ind.

Nu ser han frem til lidt hævn på football-fronten, for det er ikke utænkeligt, at Vikings og Packers tørner sammen i slutspillet.

- Der ville det være passende, at dem som hånede mig, så tager en Vikings-trøje på, siger han med en stemme, der afslører, at julehumøret fortsat er i top trods den selvforskyldte ydmygelse.

NFL går ind i grundspillets sidste runde, hvorefter playoffs går i gang.

Se også: Smider tøjet: Sportsstjerner folder sig ud i kalender

Alternativ jul: Bendtner i paradis

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

Vildt sports-år i vente: Her er den billigste tv-løsning