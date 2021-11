En person dræbt: Påvirket stjerne i voldsomt uheld

NFL-profilen Henry Ruggs III har tirsdag været involveret i en trafikulykke i Las Vegas, der har kostet en person livet.

Ifølge politiet virkede Ruggs påvirket af enten stoffer eller alkohol.

Det skriver tmz.com.

Football-spilleren var fører af en Chevrolette Corvette, der omkring klokken 3.39 lokal tid, kørte direkte ind i en Toyota Rav4, der brød i brand.

Da redningspersonalet ankom, konstaterede de, at der var en omkommet person i Toyota'en. Imens blev 22-årige Ruggs kørt på hospitalet med skader, der ikke er livstruende. Hans tilstand beskrives som 'ok'.

Henry Ruggs III vil blive sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand. Foto: Ritzau Scanpix

Han vil ifølge de første rapporter blive sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand, mens yderligere sigtelser kan være på vej.

Las Vegas Raiders Raiders har udsendt en meddelelse, hvor der udtrykkes medfølelse med den omkomnes venner og familie.

Henry Ruggs III blev draftet som nummer 12 i 2020 efter at have været en stor profil hos Alabama Crimson Tide.