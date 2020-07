Fænomenet får vanvittig kontrakt

Han har taget NFL med storm og er nu på vej til at blive den bedst betalte nogensinde inden for amerikansk holdsport.

Stjernequarterback Patrick Mahomes har i en historisk aftale forlænget sin kontrakt med Super Bowl-mestrene Kansas City Chiefs, så den nu løber frem 2031-sæsonen.

En uhørt lang kontraktforlængelse i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Det oplyser holdet på sin twitterkonto.

Ifølge den normalt velinformerede journalist Adam Schefter, der arbejder for det amerikanske sportsmedie ESPN, har kontraktforlængelsen en samlet værdi af 450 millioner dollar, eller hvad der svarer til næsten tre milliarder danske kroner.

Det gør kontrakten til den største i NFL's historie og altså inden for amerikansk holdsport generelt.

Den er dog betinget af, at Mahomes spiller. Skulle han være skadet, er han nemlig 'kun' sikret 140 millioner dollars eller lige knap en milliard ...

24-årige Mahomes har kun været i NFL i tre sæsoner, men har på meget kort tid opnået mere, end de fleste quarterbacks gør i en hel karriere.

Mahomes har kun været startende quarterback for Chiefs i de seneste to sæsoner. I den første førte han Chiefs frem til AFC-finalen, en af de to semifinaler til Super Bowl, og blev kåret som ligaens bedste spiller.

Sidste sæson tog han så sit hold hele vejen, da han hjalp Chiefs til sejr i Super Bowl 54 og blev kåret som kampens bedste spiller.

Nu kan Chiefs altså nyde godt af quarterbackfænomenets evner de næste mange år.

