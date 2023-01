Færdig efter ydmygelse

Tom Bradys fremtid er stadig ukendt for offentligheden. Fortsætter den 45-årige quarterback hos Tampa Bay Buccaneers i næste sæson? Kommer han til at tørne ud for et andet hold? Indstiller han karrieren?

Skulle det være sidstnævnte, ender karrieren med en skuffelse for superstjernen.

Han og Bucs måtte nemlig natten til tirsdag se sig tværet af Dallas Cowboys i slutspillet af NFL.

Cowboys tog en imponerende 31-14-sejr over hjemmeholdet, hvor Texas-holdets quarterback Dak Prescott kastede fire touchdowns.

Cowboys er nu videre til kvartfinalen af slutspillet, hvor holdet skal møde San Francisco 49'ers, som slog Seattle Seahawks i sin ottendedelsfinale.