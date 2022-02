Fans stiktossede over superstjernens ord

I 20 år var det nærmest smeltet sammen.

I 20 år leverede han varen og vandt Super Bowl efter Super Bowl, og de elskede ham for det.

Knuselskede på den der måde, som du ellers kun oplever, når din hund kommer dig i møde efter en lang arbejdsdag.

Det var kærlighed.

Men så annocerede Tom Brady, at han ville forlade New England Patriots. Og kort efter annoncerede han, at det var hos Tampa Bay Buccaneers, han ville fortsætte karrieren.

Så var kærligheden forbi. Over natten.

Patriots’ fans troede ikke deres egne øjne, og varme følelser frøs til is.

'Løgnagtig forræder'

Og nu er den gudhjælpemig gal igen.

For Tom Brady har stoppet karrieren, og han levnede ikke Patriots, holdets fans, holdets ejer, Robert Kraft, eller sin mangeårige cheftræner, Bill Belichick, så meget som et forkølet komma, da han ellers skrev sig helt ud på Instagram.

- Den løgnagtige forræder er fuldstændig ligeglad med sine fans og har forrådt dem igen og igen. Selvfølgelig taler jeg om Tom Brady, der end ikke takkede Patriots-fans i sin afsked, skriver en rasende fan på Twitter.

Brady og Belichick i selskab sammen i 2018. Seks Super Bowls vandt de sammen. Foto: Steven Senne/AP/Ritzau Scanpix

Robert Kraft fotograferet så sent som i januar. Foto: Doug Murray/AP/Ritzau Scanpix

- Tom Brady nævner ikke Bill Belichick og Robert Kraft med et ord. Det er noget af det mest forfærdelige, han kunne gøre. Alt sammen på grund af to år i Tampa Bay. Glem de første 20 i New England, skriver en anden.

Og sådan bliver det ved og ved og ved.

Sure opstød i lange baner.

- Hvis det er alt, han har at sige om at stoppe, er jeg meget skuffet over ham. Tom Brady er det mest beregnende sportsmenneske i historien, når det kommer til marketing og personligt brand. Og han glemmer tilfældigvis Patriots’ organisation og holdets fans. Trist, skriver en tredje.

Stor hilsen fra Kraft

Det stod på et stykke tid.

Patriots-ejer Robert Kraft skrev i en pressemeddelelse:

- Ord kan ikke beskrive de følelser, jeg har for Tom Brady, eller udtrykke den taknemmelighed min familie, New England Patriots og vores fans har for Tom og alt, han gjorde i sin karriere, skrev han.

- En hel generation er vokset op og kender kun et NFL, domineret af Tom Brady. Han trækker sig tilbage med så godt som alle mulige NFL-rekorder. Det eneste, han dog nogensinde er gået op i, er om holdet vandt eller tabte.

Så kunne Brady ikke sidde det overhørig mere. Han tog et screenshot af Robert Krafts hilsen og tilføjede:

- Tak @patriots og Patriot Nation. Meget mere end taknemmelig – og elsker jer alle.