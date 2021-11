Flytte-regning fra helvede: 5.200.000.000 kr.

Det er dyrt at flytte. Særligt for en NFL-klub.

Det må Los Angeles Rams og verdens bedste liga for amerikansk fodbold sande, efter at der onsdag blev indgået et forlig i en fire år gammel sag.

Rams rykkede i 2016 teltpælene op og rykkede fra St. Louis til Los Angeles, og det var hverken St. Louis, det pågældende distrikt eller stadionindehaveren tilfreds med.

Nu oplyser St. Louis i en meddelelse, at man er nået til enighed med Rams og NFL om en erstatning på 790 millioner dollar, som efter den nuværende kurs svarer til mere end 5,2 milliarder kroner.

Det er uvist, hvor stor en andel Los Angeles Rams skal betale, og hvor stor en del de øvrige 31 klubber i NFL skal punge ud med.

At der overhovedet er strid om flytningen, skyldes ifølge AFP, at ligaens regler skal sikre, at en klub strækker sig så langt som muligt inden for rimelighedens grænser for at blive i den by, hjemmebanen ligger i.

St. Louis mener ikke, at det var tilfældet her, eftersom byen på daværende tidspunkt brugte 18 millioner dollar på at nedsætte en gruppe, som skulle forsøge at bevare NFL-holdet i St. Louis på et nyt stadion.

De lokale sagsøgere havde forlangt mere end en milliard dollar, men tog til takke med mindre for at undgå en retssag, der var sat til at begynde i januar.

St. Louis Rams vandt Super Bowl i januar 2000 med en sejr over Tennessee Titans. Hall of Fame-spilleren Kurt Warner var quarterback for holdet, der senere rykkede til Los Angeles.

Rams spillede i Los Angeles i næsten 50 år, før holdet rykkede til St. Louis.