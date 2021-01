Fodrap quarterback sikrer Baltimore Ravens' slutspilssejr

179 kastede yards, nul kastede touchdowns og én interception er ikke imponerende statistikker for en quarterback i en NFL-kamp, USA's profilerede liga for amerikansk fodbold.

Men når man som Baltimore Ravens' quarterback Lamar Jackson selv kan løbe bolden for 136 yards og et touchdown, så kan man stadig skaffe sit hold videre i slutspillet.

Den ekstremt hurtige quarterback brugte nok en gang sine fødder optimalt, og det skaffede holdet en sejr på 20-13 på udebane mod Tennessee Titans i wildcardrunden i slutspillet.

Hjemmeholdet var ellers hurtigst ude af starthullerne og bragte sig foran med 10-0, mens Baltimore Ravens' quarterback Lamar Jackson slet ikke kunne få gang i sit angreb.

Til gengæld fik gæsternes forsvar tæmmet Tennessee Titans' offensiv. Det skabte fundamentet for, at Jackson og co. fik lidt mere ro til at få gang i angrebet.

Et fin angrebsserie i andet quarter endte med et spektakulært løb fra atletiske Lamar Jackson, som selv tog bolden 48 yards til et touchdown og udligning til 10-10.

Gæsterne kom også foran 17-10, inden holdene udvekslede field goals og gav et touchdowns afstand og en spændende afslutning.

Med lidt over to minutter af kampen fik Tennessee muligheden for et sidste angreb for at fremtvinge udligningen og sende kampen i overtid.

Inden holdet nåede midten, kastede quarterback Ryan Tannehill dog en interception, og det afgjorde kampen.

Baltimore kørte resten af tiden af klokken og kunne juble over at være klar næste runde. To sejre mere vil sende holdet i Super Bowl.

I næste kamp venter enten de forsvarende Super Bowl-mestre fra Kansas City Chiefs eller Buffalo Bills. Hvem det bliver, afgøres natten til mandag dansk tid.