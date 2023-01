Fortsat i kritisk tilstand: Familien reagerer

Natten til tirsdag modtog NFL-spilleren Damar Hamlin hjertemassage midt på banen, da han kollapsede få sekunder efter en hård tackling.

Han lå på græsset i hele ni minutter, mens spillerne fra hvert hold - Buffalo Bills og Cincinnati Bengals - slog ring om ham. Flere græd.

Tirsdag aften har Damar Hamlins hold, Buffalo Bills, meldt ud, at han fortsat er indlagt på intensivafdelingen i kritisk tilstand.

Damar Hamlins holdkammerater var naturligvis chokerede, da de dannede ring om ham, mens lægerne gav førstehjælp. Foto: Kareem Elgazzar/Ritzau Scanpix

Damar Hamlins mor var til stede på stadion under kampen.

Det har en ven af familien, Jordon Rooney, fortalt til CNN.

- Han har en stærk familie. Han har den ideelle støtte bag sig. De er optimistiske, sagde Rooney og beskrev efterfølgende Buffalo Bulls-spilleren som værende mere end bare en atlet.

- Han er i NFL, fordi han vil være en rollemodel. Noget af det, der driver Damar, er at være et godt eksempel for de unge i det her fællesskab.

Tirsdag aften kom Hamlins familie også med en officiel meddelelse.

'Vi vil gerne udtrykke vores dybe taknemmelighed for den kærlighed og støtte, Damar har oplevet i denne udfordrende tid', skriver familien, der også takker hospitalspersonalet og de to NFL-hold.

Damar Hamlin blev kørt væk i en ambulance, og kampen blev stoppet og er udsat på ubestemt tid.