Foruroligende tendens: Nu er tallet 94

I verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, er 94 spillere blevet testet positive for coronavirus mellem mandag og onsdag.

Det fortæller en kilde med kendskab til testresultaterne.

Onsdag blev blandt andre Cleveland Browns' quarterback Baker Mayfield og cheftræner Kevin Stefanski testet positive.

Eftersom de begge er vaccineret mod covid-19, får de ifølge NFL's protokoller lov til at vende tilbage til holdet efter at have afleveret to negative tests med 24 timers mellemrum, hvis de er symptomfri.

Nyheden om det rekordhøje antal smittede kommer, mens ligaer over hele USA kæmper for at kontrollere et nyt smitteudbrud.

I løbet af den seneste måned er antallet af indlagte covid-19-patienter steget med 40 procent i USA. Det viser en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters.

NFL er ikke den eneste liga, som er blevet påvirket af coronavirus i denne uge. Også i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, giver smitten hovedbrud. Hidtil er der blevet bekræftet coronasmitte blandt spillere og personale på fire forskellige hold.

NFL har som konsekvens af smitteudviklingen udsendt et memo til klubberne med en opfordring til, at alle personer på og omkring holdene bliver revaccineret.