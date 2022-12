Fyrer træneren efter katastrofal sæson

Så gik den ikke længere for Nathaniel Hackett i NFL-klubben Denver Broncos.

Efter en sæson, der har været alt andet end tilfredsstillende for holdet fra Colorado, har Broncos fyret den 43-årige cheftræner.

Hackett nåede dermed kun at stå i spidsen for Denver i 15 kampe. Blot fire af dem blev vundet.

Før sæsonen gik i gang blev Broncos ellers af mange spået som et hold, der kunne nå langt. Men det galt mere eller mindre fra dag et.

Nathaniel Hackett havde før ansættelsen i Denver aldrig før været cheftræner, og det var tydeligt allerede i sæsonens første kamp mod Seattle Seahawks, hvor han lod til at have mistet overblikket i flere vigtige momenter.

Samtidig var det forventningen, at Hackett sammen med den nyerhvervede stjernequarterback Russell Wilson ville kunne løfte Denvers offensiv til nye højder.

Annonce:

Men tværtimod blev angrebet endnu dårligere. Broncos er det hold, der har scoret færrest point i indeværende sæson, hvor der mangler to runder af grundspillet.

Søndagens kamp mod Los Angeles Rams endte med at blive Nathaniel Hacketts sidste som Denver-træner. Broncos tabte med hele 14-51, og det blev altså for meget for klubbens ledelse.

Rams er ganske vist forsvarende Super Bowl-mester, men er efter en om muligt lige så dårlig sæson som Broncos' allerede uden mulighed for at nå i slutspillet.

Denver Broncos er det tredje hold, der har fyret sin cheftræner undervejs i 2022-sæsonen. Carolina Panthers var først, da holdet allerede en måned inde i sæsonen fyrede Matt Rhule.

Cirka en måned senere fik Frank Reich sparket i Indianapolis Colts.

Der bliver kåret en ny mester i NFL, når Super Bowl 57 spilles natten til 13. februar dansk tid. Det står altså allerede klart, at Los Angeles Rams ikke kommer til at forsvare sin titel.