Fyret efter porno-kommentar

Radiovært Dan McNeil er blevet fyret, under 24 timer efter at han skrev en besked på Twitter om ESPN-reporter Maria Taylor

Natten til tirsdag dansk tid mødtes New York Giants og Pittsburgh Steelers i deres første kamp i denne NFL-sæson.

Steelers vandt 26-16, men efter kampen er det noget helt andet, der har taget opmærksomheden i de amerikanske medier.

Den amerikanske radiovært Dan McNeil valgte nemlig at tweete om ESPN's Maria Taylor, der debuterede som NFL-reporter, da hun dækkede opgøret fra sidelinjen på MetLife Stadium.

'NFL-sidelinjereporter eller vært for AVN's årlige pris-award?', spurgte han på det sociale medie Twitter.

AVN (Adult Video News) er også kendt som pornoens Oscar-uddeling. Dan McNeil slettede beskeden omkring en halv time senere, skriver New York Post. Der var skaden dog sket for længst.

Entercom Chicago, der ejer radiostationen The Score, som nu er Dan McNeils tidligere arbejdsgiver, valgte dagen efter at fyre radioværten.

'For vores brand og dem, der er i radioen, er der et stigende ansvar for, hvordan vi bruger vores stemmer.'

'Mandag aftens tweet og den nedværdigende og ydmygende tone til en kvindelig ansat i tv-branchen, var uacceptabel.'

'Vi undskylder til alle, som er blevet fornærmet af Dans ord, især Maria', skriver regional præsident i Entercom Chicago Rachel Williamson til mediets ansatte ifølge amerikanske Deadspin.

33-årige Maria Taylor har efterfølgende givet sin mening til kende.

'Nå, kære Danny, hvis du gerne vil fortsætte med sexistiske kommentarer om mig... Så tag dit kvindehad med til NBA Countdown, hvor jeg er vært i morgen aften. Hey kvinder, husk, at I kan tage det tøj, I har lyst til, på!', skriver hun på Twitter.

Dan McNeil har endnu ikke selv kommenteret sit nu slettede tweet.

