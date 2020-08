Fyret: Kvinden blev sneget ind

- Jeg har lavet en fejl, skuffet folk, og jeg er meget ked af det.

Sådan indleder Kemah Siverand sin undskyldning, efter han forsøgte at snige en kvinde - forklædt i holdets træningstøj - forbi sikkerhedsvagterne og ind på sit værelse på holdets hotel.

Han er nu fyret af Seattle Seahwaks, der havde samlet ham op, efter han havde imponeret på Oklahoma State University.

At bryde holdets regler er en ting, men i disse coronatider er der endnu mere strikse rammer for spillerne - særligt de helt nye ansigter.

Han har personligt undskyldt over for den ansete træner Pete Caroll, holdkammeraterne og også offentligt for sin 'dårlige beslutning' og 'barnlighed'

- Jeg brød holdets regler, hvilket ville være uacceptabelt under normale omstændigheder, men helt utilgiveligt under en pandemi, skriver han Twitter.

Nåleøjet til NFL er meget småt og med så dårlig dømmekraft får den 23-årige cornerback svært ved at få flere chancer. Han håber dog.

- Jeg vil sikre mig, at denne fejltagelse ikke kommer til at definere mig, og jeg vil træne hårdere end nogensinde før for at opnå min NFL-drøm.

NFL-sæsonen har kickoff natten til 11. september dansk tid, hvor mestrene fra Kansas City Chiefs tager imod Houston Texans.

