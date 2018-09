Genialt! Sportsgigant tjener kassen på manden, Trump hader

Den amerikanske sportstøjsgigant Nike så ud til at lide alvorlig skade, efter lanceringen af en ny kampagne, hvor den udskældte NFL-quarterback Colin Kaepernick optrådte på et billede med en tekst, der skulle markere 30-årsjubilæet for virksomhedens velkendte slogan 'Just Do It'.

Tirsdag 4. september faldt Nikes aktier med knap fire procent ved åbningen af det på det amerikanske aktieindeks, Dow Jones, men i weekenden efter kampagnen kom frem, steg selskabets onlinehandel med hele 31 procent, skriver blandt andre BBC.

'Tro på noget, også selv om det koster dig alt. Just do it,' stod under et sort-hvidt billede af Kaepernick, der for alvor har skabt splittelse hos den amerikanske befolkning, efter han valgte at knæle i stedet for at stå oprejst under den amerikanske nationalsang

3. september delte den tidligere NFL-spiller Colin Kaepernick det omstridte billede på sin Twitter-profil. Kaepernick havde allerede en sponsoraftale med den amerikanske sportstøjsgigant, men den blev angiveligt genforhandlet og forlænget i forbindelse med lanceringen af Nikes nye jubilæums-kampagne. Foto: Twitter/AP

Den 30-årige quarterbacks stille protest havde til formål at sætte fokus på sortes menneskers rettigheder i USA, og inden længe valgte en række andre NFL-spillere at følge trop.

Det faldt mildest talt ikke i god jord hos Præsident Trump, der krævede spillerne fyret, hvis de forsatte deres protester. Den amerikanske præsident mente, at protesten var en hån mod amerikanere i tjeneste og det amerikanske flag.

- Jeg kan ikke lide det, Nike gjorde. Jeg synes ikke, det er passende. Jeg ærer vores flag og nationalsang, og de fleste i dette land, har det på samme måde som jeg, sagde Donald Trump under sin kampagne i Montana, efter kampagnen så dagens lys.

I september 2016 knælede Colin Kaepernick for første gang under den amerikanske nationalsang, hvilket skabte røre hos dele af befolkningen. Foto: Ted S. Warren/AP

Og Donald Trump stod ikke alene med sin utilfredshed over Nikes nye kampagne.

Allerede inden kampagnen officielt havde set dagens lys, skabte den vrede blandt amerikanere, der i protest brændte produkter deres fra Nike og uploadede videoer af afbrændingerne på de sociale medier.

Amerikanere rasende over ny reklame: Nu er den offentliggjort

Kampagnen med det sort-hvide billede af Colin Kaepernick blev ledsaget af en reklamevideo, hvor en række kendte prominente atleter optræder.

Det drejer sig blandt andet om folk som skateboarderen Nyjah Huston, basketballspilleren Lebron James, tennisspilleren Serena Williams og til sidst i videoen Colin Kaepernick.

Burde Nike have holdt sig den kontroversielle kampagne? Se videoen her under og døm selv.

