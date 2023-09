Gigantisk kontrakt: Kan score 1,9 milliarder kroner

Quarterbacken for Cincinnati Bengals Joe Burrow har skrevet under på, hvad der kan blive den mest lukrative kontrakt i NFL's historie.

Det skriver mediet ESPN.

Med aftalen på op mod 275 millioner dollar i løbet af de næste fem år bliver han sandsynligvis den bedst betalte spiller i ligaen nogensinde.

Beløbet svarer til omkring 1,9 milliarder kroner.

Kontrakten på omkring 55 millioner dollar om året er blevet til efter flere måneders forhandlinger.

Før Joe Burrow kom til Cincinnati Bengals, var holdet blandt de dårligste i NFL. (Arkivfoto). Foto: Darron Cummings/Ritzau Scanpix

Præstationsbetinget

Af det samlede beløb er 219,01 millioner dollar garanteret, mens resten er afhængig af quarterbackens præstationer.

Hidtil har Deshaun Watson, quarterbacken for Cleveland Browns, haft titlen som den bedste betale spiller i NFL's historie med en kontrakt, der har sikret ham mindst 230 millioner dollar.

Før Burrow kom til Bengals, var holdet blandt de dårligste i NFL.

Med blot to sejre i sæsonen i 2019 fik holdet på grund af sin dårlige placering mulighed for at drafte Burrow.

Det skulle vise sig at være et godt valg.

Hans første sæson blev afsporet af blandt andet en korsbåndsskade, før han i den næste førte Bengals til sin bedste sæson i tre årtier.

Bengals nåede endda Super Bowl, NFL-finalen, hvor holdet til gengæld blev besejret af Los Angeles Rams.