Grusomme detaljer: - Jeg kan ikke finde ham

En tragisk nyhed ramte søndag NFL, da det kom frem, at den tidligere Seattle Seahawks og Baltimore Ravens-spiller Alex Collins havde mistet livet.

Den tidligere runningback, der kørte på motorcykel, blev ramt af en bil, der skulle dreje til venstre, og kollisionen var så voldsom, at Collins døde på stedet.

Nu er det amerikanske medie TMZ kommet i besiddelse af lydotagelsen, hvor den kvindelige bilist, der var i panik, snakker med alarmcentralen.

- Jeg kan ikke finde ham. Han ramte mig bag fra, Jeg prøver at se, hvor han er, sagde kvinden, der ikke havde registreret, at Collins lå livløs på bagsædet af bilen.

Det var først, da forbipasserende råbte til kvinden, at Collins lå i bilen, og hun skulle skynde sig at åbne døren, at det gik op for hende.

Storklubber i sorg

Collins' to tidligere klubber Seahawks og Ravens har begge været ude at adressere dødsfaldet.

Annonce:

'Det er med tunge hjerter, at vi sørger over Alex Collins' død.'

'Han var altid hurtig til at hilse på folk med et smil. Han var en oprigtigt venlig person, der havde en speciel glæde med sig, hvor end han var.'

'Må Alex altid blive husket for det lys og den kærlighed, han bragte til så mange mennesker,' skriver Ravens.

'Hjerteskærende.'

'Vores tanker er med Collins' familie,' skriver Seahawks.

Collins nåede at spille fem sæsoner i NFL og spillede sidst i 2021.

--------- SPLIT ELEMENT ---------