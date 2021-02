Hånende historie bag dette billede

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+).

Den, der vinder Super Bowl, ler sidst.

Sådan er det danske mundheld ikke helt, men sådan var det for Tampa Bay Buccaneers' Antoine Winfield Jr., der fik sig en sød hævn i årets største NFL-kamp.

Da alt tydede på en sejr til hans hold til sidst i fjerde periode, hånede Winfield angrebsspilleren Tyreek Hill fra Kansas City Chiefs ved at smide to fingre i vejret og lave fredstegnet lige i hovedet på Hill.

Tidligere på sæsonen havde de to hold nemlig en drabelig duel, hvor Chiefs trak sig sejrrigt ud.

Her var rollerne byttet om, og det var Winfield, der blev hånet ved, at Hill smed to fingre op, mens han scorede kampens første touchdown. Se den episode her.

Omvendte roller: Den her episode tilbage fra november havde Winfield tydeligvis ikke glemt. Foto: Kim Klement/Ritzau Scanpix

- Jeg må være ærlig og sige, at det føltes fantastisk, og det var det eneste rigtige at gøre i den situation, siger Antoine Winfield Jr. på et pressemøde efter kampen.

Winfields hold blev straffet for den hånlige handling, men kampen var mere eller mindre afgjort til Tampa Bays fordel, og derfor betød det intet i det store billede.

