Hamlin-hyldester dominerer sidste spillerunde i NFL

Buffalo Bills var søndag tilbage i aktion i NFL for første gang efter Damar Hamlins hjertetilfælde på banen for en uge siden.

Holdets tilbagevenden fandt sted i den sidste spillerunde af den regulære sæson, hvor det blev til en 35-23-sejr over New England Patriots.

På hvert eneste stadion var der før startfløjt en meddelelse, hvor Hamlin og de personer, som ydede førstehjælp, blev anerkendt for deres indsats.

Hamlins trøjenummer 3 var også at se mange steder på spillernes opvarmningsudstyr, mens tilskuere holdt hjemmelavede skilte og bannere op med Buffalo Bills-spilleren navn.

Men Buffalo Bills stod altså for den bedste Hamlin-hyldest af alle ved at få en sejr over New England Patriots i hus og skaffe andenseedningen i den ene halvdel af ligaen, AFC.

- Vi ville bare gerne ud at spille frit, spille løssluppent, spille for Damar, siger holdets quarterback Josh Allen.

Kun øjeblikke før kampen delte Hamlin, som har været i markant bedring i denne uge, et billede fra sygesengen på Instagram med teksten:

- GAMETIME!!!

Kansas City Chiefs sikrede sig førsteseedningen i AFC, da holdet slog Las Vegas Raiders lørdag. Dermed står Chiefs over i første runde af slutspillet.

Imens sikrede Cincinnati Bengals sig tredjeseedningen i AFC ved at slå Baltimore Ravens 27-16.

De sidste fire hold, der er videre til slutspillet fra AFC, er Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Baltimore Ravens og Miami Dolphins som henholdsvis fjerde-, femte-, sjette- og syvendeseedede.

I den anden halvdel af ligaen, NFC, sikrede Philadelphia Eagles sig førsteseedningen med en 22-16-sejr over New York Giants, som var på besøg søndag.

De øvrige hold, som er klar til slutspillet fra NFC, er San Francisco 49'ers, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys og New York Giants.

Som det sidste hold fra NFC blev Seattle Seahawks klar til slutspillet. Holdet tog en sejr over Los Angeles Rams, samtidig med at Green Bay Packers tabte 16-20 til Detroit Lions.