Har set alle Super Bowls: Nu takker legenden af

Den første Super Bowl-kamp nogensinde blev spillet i Los Angeles i 1967.

Meget vand er løbet i åen siden - og mange tacklinger og touchdowns har formet Super Bowl-historien.

Men én ting, der ikke har ændret sig siden 1967, er, at den legendariske groundskeeper George Toma er at finde på tilskuerrækkerne til verdens største footballkamp.

George Toma er blevet 94 år, og som groundskeeper er det hans opgave at anlægge og passe og pleje græsplænerne på de forskellige stadioner.

George Toma startede karrieren som groundskeeper under krigen som 13-årig i 1942. Her klargør han Super Bowl-tæppet i 1993. Foto: Ed Reinke/Ritzau Scanpix

Den opgave har han haft siden den allerførste Super Bowl-udgave i 1967. I 2023 skal han dermed klargøre sit Super Bowl-græstæppe nummer 57 - men det bliver også det sidste.

Den 94-årige groundskeeperlegende går nemlig, ganske velfortjent må man sige, på pension efter årets kamp.

De mange år på de amerikanske græsplæner har givet ham kaldenavnet 'The Sodfather'. Det engelske ord sod kan oversættes til 'græstørv' og bruges om det jordlag og græs, der dyrkes og rulles sammen til anvendelse på blandt andet sportsbaner.

I 1963 startede George Toma som groundskeeper for NFL-klubben Kansas City Chiefs. Siden har han arbejdet fast på de amerikanske fodboldbaner - her på billedet forud for Super Bown i 1979. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail mener Toma, at årets græstæppe er det næstbedste, han nogensinde har klargjort til en Super Bowl-kamp - også selvom det bliver godt og grundigt slidt, når popstjernen Rihanna øver årets stort anlagte halftime show.

- Jeg kan ikke lide, når de tramper på så god græs, indrømmer Toma med et smil.

- Efter prøverne bruger vi flere timer på at børste det for at få græsstråene til at stå op igen.

Årets Super Bowl spilles på State Farm Stadium i Phoenix, Arizona.