Har vundet Super Bowl to gange: Nu skifter stor NFL-stjerne til rivalerne

En af Pittsburgh Steelers' helt store stjerner gennem de seneste mange år har skrevet kontrakt med rivalerne fra New England Patriots.

39-årige James Harrison har således sat sin underskrift på en etårig aftale med Patriots. Steelers fritstillede James Harrison lørdag, og tre dage senere har Patriots altså tilknyttet den rutinerede linebacker.

Patriots og Steelers har de seneste år ofte stået over for hinanden i afgørende kampe i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Igen i år er de to storklubber dominerende i AFC, der er den ene af to konferencer i NFL. De har hver vundet 12 kampe og tabt blot tre og går ind i NFL-slutspillet som nummer et og to i konferencen.

Dermed er det langt fra usandsynligt, at de to endnu engang skal mødes i slutspillet, og at Harrison denne gang står på den anden side af bolden.

I Patriots bliver Harrison holdkammerat med 40-årige Tom Brady. Det betyder, at Patriots nu har både NFL's ældste angrebsspiller og forsvarsspiller.

James Harrison har siden midten af 2000'erne været en kulturbærer i Steelers og en vigtig del af holdets aggressive forsvar. Han trak sig kortvarigt tilbage i 2013, men i 2014 var han tilbage i Steelers-trøjen.

I sin tid hos Steelers har han i alt lavet 80,5 sacks. Det er rekord for en Steelers-spiller.

Han var også med til at vinde to Super Bowls med holdet. Den seneste kom i 2008-sæsonen, hvor Arizona Cardinals blev besejret.

Harrison lavede i den kamp et ikonisk spil, hvor han returnerede en interception 100 yards og scorede touchdown. Det var på det tidspunkt det længste spil i Super Bowl-historien.

James Harrisons første optræden for New England Patriots kan blive i sidste kamp i sæsonens grundspil. Her møder Patriots søndag New York Jets.

