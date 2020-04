Her får han opkaldet til 250 mio. kroner

Drømmen gik i opfyldelse for Joe Burrow, der nu bliver NFL-stjerne. Som førstevalg i NFL-draften får han en kontrakt til en værdi af 250 mio. kroner

Det var en højst usædvanlig nat.

NFL-holdene sad klar til at vælge de bedste nye spillere til verdens bedste liga inden for amerikansk fodbold, men det foregik hver for sig og uden det store spektakel på grund af coronavirussens indtog.

Der er dog stadig et par ting, der er sikkert i NFL: En god quarterback er altid i høj kurs, pengene er store og det samme er følelserne.

Foto: NFL/Handout Photo/Ritzau Scanpix

Det beviste Joe Burrow, der blev valgt som nummer et af udfordrede Cincinatti Bengals.

Den tidligere collegestjerne blev NFL-stjerne, mens han sad i forældrenes hjem, og nu venter der en svær og fantastisk opgave, når han skal forsøge at vende Bengals manglende succes.

Collegemesterskabet kom i hus. Nu venter de store drenge. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix

Det bliver dog ikke kun for de blå øjnes skyld.

Førstevalget i NFL-draften scorer ifølge Forbes en kontrakt til en værdi af 36 millioner dollars - eller 250 millioner danske kroner.

Og der er mange gode grunde til, at han nok er pengene værd. Han er blevet kaldt den bedste quarterback i college nogensinde og har vundet talrige priser, deriblandt Heisman Trophy, der gives til årets bedste collegespiller.

Han vandt desuden mesterskabet med LSU efter en drømmekamp, hvor han kastede seks touchdowns.

Nu skal han så bare gøre det på den største scene overhoved...

