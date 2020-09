Her kammer det over for Fox-vært

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Dallas Cowboys’ quarterback Dak Prescott stod åbenhjertigt og modigt frem i den forgangne uge i et tv-program og fortalte, hvor forfærdeligt et forår han havde haft.

Covid-19-krisen var én ting, men at han i april mistede sin elskede bror, der begik selvmord, og efterfølgende selv blev ramt af en depression, fik pandemien til at synes sekundær.

Det var i programmet ‘In Depth with Graham Bensinger’, at Dak Prescott fortalte om sit privatliv:

- Gennem hele karantæne-perioden og offseason begyndte jeg at opleve forskellige følelsesstadier, som jeg ikke havde prøvet kræfter med før. Angst var den overskyggende. Og siden begyndte jeg at opleve depression i forbindelse med min brors død, sagde han blandt andet, som tv-stationen CBS har gengivet.

Selv udenfor de normale NFL-kredse i det football-elskende land vakte udtalelserne opsigt. For det var ærligt og stærkt for en mand i den branche at stå frem med så følsomt et emne.

Skip Bayless tilhørte ikke den skare, der fældede en tåre over Dak Prescotts udtalelser.

'Det har jeg ikke sympati for'

Bayless er tv-vært hos Fox Sports, og han gik i stedet til modangreb på stjernen i sit eget program Undisputed.

- Det der har jeg ikke noget sympati for; at han står frem og siger ’jeg blev deprimeret’ og ’jeg led af en depression tidligt i Covid, at jeg til sidst ikke længere kunne træne’. Hør her, han er quarterback på America’s team (Cowboys’ kælenavn, red.), sagde Bayless skarpt med henvisning til, at en mand i hans position nok burde tænke sig om, inden han viste tegn på svaghed, som Bayless formulerede det.

Dagen efter måtte Bayless på den igen, for kritikken var nådesløs. Folk for alt lige fra måbende til indignerede og rasende. For hvordan pokker kunne han tillade sig at skyde med skarpt på én, der ikke alene havde været så meget ned at ligge – men nu var modig nok til at rejse sig og stå frem.

Dak Prescott på træningsbanen i august. Foto: Brandon Wade/AP/Ritzau Scanpix

Bayless (til højre) i selskab med Lil Wayne, Jenny Taft og sin medvært Shannon Sharpe (yderst til venstre) ved Super Bowl i januar. Foto: Shutterstock

Bayless sagde imidlertid ikke undskyld. Han stillede sig i stedet frem i programmet Undisputed og sagde i en diskussion med sin medvært Shannon Sharpe:

- Jeg vil gerne gentage nogle pointer, jeg kom med torsdag i programmet om Dak Prescott og den depression, han italesætter. Som jeg understregede, har jeg stor sympati for alle, der lider af klinisk depression, der er meget alvorlig. Lider du af depression, skal du søge hjælp, sagde han og hamrede ifølge USA Today knytnæven bestemt i bordet.

Ufølsomme kommentarer

Han tilføjede efterfølgende, at han forholdt sig til, at Dak Prescotts depression, som han havde forholdt sig kritisk til, skyldtes Covid-19-situationen – ikke mere private ting.

- Den eneste Dak-depression, jeg forholdt mig til i gårsdagens program, var fra interviewet med Graham Bensinger. Dak sagde, at depressionen stammede fra dengang, hvor pandemien ramte. Jeg sagde, at hvis han havde brug for hjælp til pandemi-depressionen, skulle han søge hjælp.

Hverken den ene eller den anden kommentar fra tv-værten er noget, hans arbejdsgiver, Fox Sports er enig i. De gik i stedet ud med en kommentar, der tog afstand.

- Vi er ikke enige med Skip Bayless’ holdning. Vi har italesat vigtigheden og betydningen af emnet med Skip og fortalt ham, hvordan hans ufølsomme kommentarer er blevet modtaget internt på redaktionen og blandt vores publikum.

- Vi er stolte af Dak Prescott for åbent at stå frem med sin kamp mod depression og mentale problemer. Uanset årsagen mener Fox Sports, at Dak viste enormt mod, hvilket er vitalt i både hans virke som leder hos Dallas Cowboys og som privatperson, skriver tv-stationen.

Skip Bayless er en anerkendt journalist, der i flere årtier har arbejdet med sportsjournalistik både i de skrevne medier og på tv. De senere år har han i Undisputed gjort en dyd ud af at have skarpe holdninger til alt muligt i sportens verden.

Se også: Fyret: Kvinden blev sneget ind

Se også: Viralt hit: Hans fejl er set af 49 millioner

Ligaen der rystede hele verden: Skandalernes holdeplads

VM's samba-dansker fortrød: Tuscherne rasler af kroppen

Fyret for letpåklædt billede: Få indblik i den dystre cheerleader-verden