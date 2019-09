Historisk aftale: 914 millioner kroner!

To flotte sæsoner kronet med en tur til Super Bowl i den seneste stiller NFL-stjerner i en god position til kommende kontraktforhandlinger.

Det kan NFL-quarterbacken Jared Goff fra Los Angeles Rams skrive under på. Og det har han faktisk netop gjort.

Hans klub oplyser, at man har forlænget aftalen til 2024 med den 24-årige quarterback, der blev valgt først af alle i draften i 2016. Og den aftale gør Goff til en historisk holden mand i sporten.

Ifølge diverse amerikanske medier kan Goff afhængigt af præstationerne tjene op til 134 millioner dollar over de fire år, kontrakten løber (914 millioner kroner).

Der kan vist snildt komme højtbelagt på brødet i casa-Goff. Foto: Ritzau Scanpix

Enkelte andre spillere har lavet større kontrakter, men Goff skiller sig ud ved at være garanteret hele 750 millioner kroner af lønpakken. Så stor en sikret løn har ingen tidligere kunnet sætte sin signatur på. Det fortæller nyhedsbureauet AP.

Goff går ind til sin fjerde sæson for holdet, hvor han efter en svær rookie-sæson har sat sig tungt på pladsen som startende quarterback de to seneste sæsoner. I begge har han ført holdet i slutspillet.

I seneste sæson nåede man hele vejen til Super Bowl, hvor New England Patriots dog løftede Vince Lombardi-trofæet efter en sejr over Goff og co. på 13-3.

Han har vundet 24 ud af 31 kampe som starter i grundspillet, hvor han har udviklet et stærkt samarbejde med cheftræner Sean McVay.

Goff har i sine tre første sæsoner kastet bolden for 8492 yards, hvor det er blevet til 60 touchdowns og 19 interceptions.

