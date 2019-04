Historisk: Hjalte på vej i drømmeland

For første gang nogensinde vil en dansk football-spiller nå til NFL uden at sparke sig til det

'Yell-duh Fro-holt'.

Amerikanerne lærer allerede nu, hvordan de skal udtale en ung svendborgensers navn. Den store dansker hedder Hjalte Froholdt, og han bliver med al sandsynlighed valgt i NFL draften som den blot tredje med dansk pas.

Hvor både Hans Nielsen og Morten Andersen gjorde sig som kickere, er Froholdt med i det åbne spil. Som offensiv linjemand er det hans opgave at skabe huller til holdkammeraterne med blokeringer og beskytte quarterbacken, der er holdets spilfordeler og vigtigste spiller.

En uhyre vigtig og værdsat opgave. Den bedst betalte offensive linjemand i NFL får 16,5 millioner dollars om året - altså næsten 110 millioner kroner.

Så meget har 22-årige Froholdt ikke udsigt til fra start.

NFL.com vurderer, at han bliver draftet i femte runde, og den amerikanske løndatabase Spotrac estimerer, at en sådan spiller får en kontrakt på størrelse med 2,7-2,8 mio. dollars. Første år vil i givet fald give omkring 570.000 dollars, hvilket svarer til 3,8 millioner kroner.

Vurderingerne varierer dog meget, så Froholdt har været vurderet til gå i alt fra 2. til 7. runde. Holdet, der drafter ham, er ikke forpligtet til at skrive under med ham, men gør det sandsynligvis.

Det vil være kæmpe bare at få en dansker ind i ligaen, mener Tommy Kjærsgaard, der kommenterer NFL for TV3.

- Det er det største, der er sket for dansk amerikansk fodbold.

- Han er en rigtig fodboldspiller, startede i Danmark og har været gennem landsholdssystemet, hvor han er blevet formet.

Tommy Kjærsgaard og Hjalte Froholdt guidede danskerne igennem Super Bowl i februar. Privatfoto

Natten til fredag begynder showet, hvor spillerne fra universiteterne vælges af de professionelle hold. En proces, der strækker sig over flere dage. Svaret på, hvornår Froholdt bliver valgt får vi i løbet af weekenden - omkring 10 år efter Froholdt meldte sig ind i den lokale klub, Svendborg Admirals.

- Det mest sandsynlige er nok, at han bliver valgt i femte eller sjette runde. Der er bare et hold, der skal forelske sig i ham.

Danskere i NFL-farvandet Phillip Andersen Højst overraskende kunne Tampa Bay Buccaneers i februar fortælle, at de havde skrevet kontrakt med den danske kicker, der ellers tørnede ud for Berlin Rebels. 28-årige Andersen har fået en fået en rookiekontrakt på tre år. Holdet kan dog afbryde samarbejdet, når det har lyst. Hans første år indbringer ham 495.000 dollars - altså 3,3 mio. danske kroner. Han kæmper med den rutinerede Cairo Santos om retten til at sparke og står lige nu bag brasilianeren. Andreas Knappe Den 27-årige Silkeborg-kæmpe har været tilknyttet fire NFL-hold siden 2017, men har ikke fået chancen i kamp. 15. april blev han droppet af Denver Broncos. Simon Mathiesen Kickeren imponerer i kicking camps og holder sig også varm for firmaet TrackMan, der blandt andet leverer data til amerikansk TV. Den 24-årige sparker har endnu ikke været på et NFL-hold. Vis mere Luk

Den sympatiske dansker måler 195 cm og vejer 139 kilo. Det giver ham nogle fordele på linjen, men også nogle svageheder.

Ifølge Kjærsgaard vil nogen vurdere, at Froholdt mangler styrke, og så er der også nogle udviklingsområder på det tekniske.

- Han er jo en vanvittig atlet, så nogle gange kommer han i nogle positioner, som han ikke kan styre, siger han og nævner også, at det kan blive en fordel, at Froholdt kan spille flere positioner.

På det mentale plan er fynboen dog rustet til det.

- Han er ekstremt fokuseret. Den ultimative elitesportsmand, siger NFL-eksperten.

- Jeg tror sgu ikke, han er specielt skræmt over at skulle op på det niveau. Han så jo sin tidligere holdkammerat Frank Ragnow gå ind og gøre det, og jeg ved, at de har talt sammen. Først da Ragnow stod over for Aaron Donald (Bedste forsvarspiller i ligaen, red.) gik det op for ham, at det var et helt andet niveau.

Foto: AP

NFL-holdet hos TV3 Sport sender samtlige runder og håber da også på en øget opmærksomhed.

- Vi regner med et boost i interessen, og vi vil følge ham så tæt som muligt.

Kickeren Morten Andersen, som for nylig blev valgt ind i NFL's Hall of Fame, var den seneste dansker, der blev draftet. Han blev taget som nummer 86 tilbage i 1982.

