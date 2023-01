Historisk langt touchdown sikrer Bengals avancement

Et fumble return på 98 yards afgjorde NFL-slutspilskampen mellem Cincinnati Bengals og Baltimore Ravens natten til mandag dansk tid.

Den defensive linjemand Sam Hubbard fra Bengals samlede bolden op, da Ravens' quarterback Tyler Huntley fumblede bolden helt nede ved Bengals' mållinje.

Han tog alle sine 120 kilo på nakken, og hjulpet af et par blokeringer fra holdkammerater piskede han de 98 yards til endzone - det længste fumble return i slutspilshistorien.

Ikke alene var spillet historisk, det var også kampafgørende. Stillingen var 17-17, da Ravens stod helt nede ved Bengals' mållinje og var klar til at bringe sig på 24-17 med et touchdown og et ekstrapoint.

Men med Hubbards utrolige løb blev det i stedet Bengals, som tog føringen på 24-17 med små 11 minutter igen af kampen. Da der ikke blev scoret yderligere, blev det kampens afgørelse.

Annonce:

Cincinnati Bengals kom ind i slutspillet som et af de mest formstærke mandskaber, men Ravens stærke forsvar formåede at gøre livet surt for favoritterne.

Med Hubbards overraskende touchdown lykkedes det dog Bengals at trække sejren i land trods besvær.

Generelt fik AFC-konferencen en vild indledning på slutspillet.

Jacksonville Jaguars var bagud med 0-27 hjemme mod Los Angeles Chargers, men leverede et gigantisk comeback og vandt 31-30. Det var det tredjestørste comeback i slutspilshistorien.

Dermed er det de fire højest seedede mandskaber, som er tilbage i AFC-delen af slutspillet. Jaguars gæster topseedede Kansas City Chiefs i næste runde, mens Bengals skal gæste Buffalo Bills.

I NFC kom den foreløbig eneste overraskelse. Sjetteseedede New York Giants vandt på udebane 31-24 over tredjeseedede Minnesota Vikings. Giants møder nu NFC-topseedede Philadelphia Eagles i næste runde.

Annonce:

Natten til tirsdag dansk tid tager Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers imod Dallas Cowboys i første rundes sidste kamp. Vinderen gæster San Francisco 49'ers, som slog Seattle Seahawks 41-23.