Hold bekræfter: 26-årig NFL-stjerne død

Den bare 26 år gamle NFL-spiller Jaylon Ferguson har mistet livet.

Det skriver hans hold Baltimore Ravens på deres hjemmeside.

Outside linebackeren døde natten til tirsdag amerikansk tid.

'Vi er dybt ulykkelige over tabet af Jaylon Ferguson. Han var en venlig, respektfuld ung mand med et stort smil og en smittende personlighed,' står der i udtalelsen.

'Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til Jaylon's familie og venner, mens vi sørger over et liv, der er mistet alt for tidligt,' lyder det fra holdet.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Baltimore Ravens melder ikke noget om dødsårsagen.

Jaylon Ferguson, der også er kendt under navnet "Sack Daddy", blev drafted i tredje runde til Baltimore Ravens i 2019.

Før det var han en stor college football-stjerne for Louisiana Tech, som ligger i hans hjemstat.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ferguson var en stor stjerne i college football, før han blev drafted af Baltimore Ravens. Foto: GAIL BURTON/Ritzau Scanpix

Ifølge ESPN har deltaget i alle Ravens' off season-træninger i år, hvor han havde trænet hårdt for at komme i sit livs form.

Jaylon Ferguson efterlader sig tre børn, to døtre og en søn, alle under fem år.