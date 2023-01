Holdkammerat reagerer: - Vi er knuste

Natten til torsdag dansk tid meddelte Damar Hamlins hold, at NFL-spilleren heldigvis viser tegn på bedring efter sit uhyggelige kollaps mandag.

Den voldsomme episode har rystet sportsverdenen, og på Damar Hamlins hold, Buffalo Bills, er de stadig i færd med at behandle chokket.

Det fortæller Hamlins holdkammerat Dion Dawkins til CNN.

- Vi er alle knuste. Det er et chok for os allesammen. Hele verden har set den her historie, og vi går igennem det sammen, siger Dawkins.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ligesom resten af holdet - og sportsverdenen - er Dion Dawkins chokeret efter sin holdkammerats kollaps. Foto: Bryan Bennett/Ritzau Scanpix

Under kampen gik det hurtigt op for ham, at der var tale om en alvorlig hændelse.

- Jeg så Dane (Jackson, holdkammerat, red.) sprinte over mod ham. Dane er en af hans bedste venner. Når der sker noget knapt så alvorligt, når nogen er nede, men sidder op, så løber folk i et normalt tempo. Men når noget som det her sker, når folk vinker og hurtigt kalder lægepersonalet på banen, så går det op for én, at noget er helt galt.

- Det er første gang for mig, at noget i den her stil er sket. Hele stadion var stille.

Damar Hamlin lå på banen i ni minutter, før han blev kørt væk i en ambulance.

De seneste meldinger går på, at den 24-årige football-spiller stadig er indlagt på intensivafdelingen, men at han altså de sidste par dage har vist små tegn på bedring.