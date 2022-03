Ikke god: Men har tjent 1.580.000.000 kroner

Den amerikanske quarterback Kirk Cousins kommer næppe i Hall of Fame for sit spil - men hans agent gør muligvis for sine forhandlingsevner.

Den 33-årige amerikaner har netop skrevet under på endnu en kontrakt, der binder ham til Minnesota Vikings til og med 2023-sæsonen. I de næste to sæsoner hiver han omkring 500 mio. kroner i land, og hans indtjening gennem hele karrieren når dermed op over svimlende 1.580.000.000 kroner.

I løbet af den velbetalte karriere, der efterhånden har varet ti sæsoner, har han kun formået at hive én sejr hjem i slutspillet - 1!

Der er 16 aktive NFL-quarterbacks, der har hentet flere.

Til sammenligning er der ligeledes 16 spillere på den historiske indtjeningsliste, der har hentet flere dollars end Cousins. Og en del vil blive overhalet de næste to år, når pengene fortsat ruller ind på Vikings-spillerens konto.

Sidste sæson blev det til otte sejre og ni nederlag for Cousins. Foto: Tony Avelar

Der findes ikke nogen position i nogen sport, som i vigtighed kan sammenlignes med quarterbackens i amerikansk fodbold. Det er SÅ afgørende at have en dygtig offensiv leder, og derfor scorer de bedste - og åbenbart også de ret middelmådige - altså kassen.

Der er kun 32 personer i verden, der kan kalde sig startende quarterback på et NFL-hold, så selvfølgelig kan Cousins altid pege på det faktum, når der bliver sat spørgsmålstegn ved, om han er pengene værd.

Andrew Brandt, der tidligere har styret pengene hos Vikings-rivalerne fra Packers, noterede sig humoristisk efter den nye Cousins-kontrakt, at quarterbacken allerede var i 'The Business Hall of Fame', og nu gik han altså efter guldet i den klub.

Cousins er berømt for sine ord 'You like that?', som fløj ud af ham efter en 31-30-sejr, hvor hans daværende Washington-hold undervejs var bagud med 24-0. Man kan stille ham samme spørgsmål i dag efter den nye kontrakunderskrivelse, og så får man helt sikkert et ja.

I det hele taget har det været en vild tid, når man ser på quarterback-markedet i NFL.

Den bedste nogensinde, Tom Brady, annoncerede sit comeback, Packers har sikret sig Aaron Rodgers på en gigant-aftale, og Denver Broncos byttede sig til Russell Wilson, der tidligere har vundet Super Bowl med Seattle Seahawks.

Ups! Hvor uheldig kan man være?