Ikke sket i 44 år

Man skal aldrig ændre et vindende hold ...

Den fortærskede sportskliché er både blevet bevist og modbevist utallige gange gennem årene og kan som sådan ikke siges at være hverken sand eller falsk.

Det er dog et faktum, at en Super Bowl-vinder ikke siden 1977 har startet den nye sæson med de samme spillere, som spillede mesterskabet hjem. Før nu.

Tom Brady virker svært tilfreds med, at Tampa Bay Buccaneers til den kommende sæson kan give genvalg til samtlige startende spiller fra holdets Super Bowl-sejr. Foto: Mike Ehrmann/Ritzau Scanpix

For Tampa Bay Buccaneers har med kontraktforlængelsen med runningbacken Leonard Fournette sikret sig samtlige 22 spillere, der startede finalen i februar.

Det glæder holdets absolut største stjerne, quarterbacken Tom Brady, der viste sin begejstring med et morsomt tweet. Det viser et klip fra den underholdende komedie 'Old School', hvor skuespilleren Will Ferrell opildner sine holdkammerater til at holde sammen:

Det seneste hold, der har formået at holde samling på tropperne efter en Super Bowl-sejr er Oakland Raiders (i dag Las Vegas Raiders, red.), der vandt Super Bowl XI i 1977.

Tampa Bay Buccaneers' general manager, Jason Licht, glæder sig over, at han med en stribe kontraktforlængelser den seneste uge kan levere det samme hold til træner Bruce Arians.

- Jeg er ovenud lykkelig.

- Du ved, hvad du har, du kender dine spillere, du ved, hvad de er i stand til, og der er ingen grund til at foretage eksperimenter med dem. Du fortsætter bare der, hvor du slap, siger Jason Licht til radiostationen SiriusXM.

Sæsonplanen for den kommende sæson bliver først annonceret til maj, men den forventes at blive åbnet 9. september.

