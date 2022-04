Involveret i fatalt skuddrama

En NFL-spiller har tiltrukket sig opmærksomhed af de forkerte årsager.

Dallas Cowboys-cornerbacken Kelvin Joseph var 17. marts passager i en bil, hvor skud blev affyret og senere dræbte en mand, 20-årige Cameron Ray.

I en høring har Jospehs advokat nu slået fast, at han ikke var gerningsmanden, men befandt sig i køretøjet, da skuddene blev sendt afsted.

'Kelvin Joseph skød ikke Cameron Ray. Hans død er en tragedie, og Kelvin kondolerer til familien. 17. marts om aftenen var Kelvin ikke bevæbnet og opsat på vold. Han stod i en situation, hvor tingene eskalerede hurtigt uden hans viden. Efterforskningen fortsætter, og vi respekter processen', lyder det fra Barry Sorrels, der repræsenterer Kelvin Joseph, ifølge ESPN.

I første omgang ville en talsmand fra politiet i Dallas ikke bekræfte, hvorvidt den 22-årige NFL-spiller var involveret i episoden, men mediet The Dallas Morning News rapporterede senere, at ordensmagten havde afhørt Joseph.

Dallas Cowboys-cornerbacken Kelvin Joseph i aktion. Foto: Brandon Wade/Ritzau Scanpix

I bestræbelsen på at finde gerningsmanden har byens politikreds offentliggjort overvågningsbilleder, der viser et skænderi mellem to grupperinger - Kelvin Joseph og Cameron Ray i hver sin vennegruppe.

Senere blev der affyret skud fra en forbipasserende SUV, mens Cameron Ray var på vej mod en bil.

Han blev transporteret til hospitalet, hvor han senere døde af sine kvæstelser.

Dalls Cowboys har i en officiel udmelding oplyst, at man er klar over, at der foregår en efterforskning, hvor Kelvin Joseph er involveret, ligesom man har underrettet ligaen.

Cornerbacken blev af Dallas Cowboys valgt i anden runde i 2021-draften. Indtil nu har han spillet 10 kampe - to af dem fra start.

