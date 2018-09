Iskold stjerne gik på pension i pausen: 'Komplet respektløst'

Vontae Davis er 30 år gammel, og han har spillet amerikansk fodbold hele sit liv.

Det er hårdt for kroppen, og midt under kampen mellem Buffalo Bills og LA Chargers valgte han derfor at trække sig ud af sporten og gå på pension.

Det er aldrig sket før, at en spiller simpelthen er gået på pension i pausen, og mange mener, at det er respektløst over for holdkammeraterne i Buffalo Bills, at han ikke spiller kampen færdig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vontae Davis (på jorden) spillede aldrig kampen færdig mod Chargers, og nu er karrieren altså slut for den 30-årige cornerback. Foto: Jeffrey T. Barnes

Senere på søndagen kommenterede Vontae Davis officielt situationen via NFLs Twitter-konto.

- Det var ikke sådan, jeg forestillede mig at slutte min NFL-karriere.

- I dag på banen gik det hurtigt op for mig, at jeg ikke burde være derude mere, står der i pressemeddelelsen.

Han beskriver, hvordan det fysisk er udmattende for kroppen at spille amerikansk fodbold på så højt plan, og derfor havde han i en periode kunnet mærke, at kroppen var ved at sige 'stop'.

- Det er vigtigere for mig og min familie at gå rask væk, end at omfavne 'kriger'-mentaliteten og halte væk for sent, skriver han.

Davis' holdkammerat Lorenzo Alexander var efter kampen ikke begejstret for situationen.

- Jeg har aldrig hørt om det, jeg har aldrig set det. Og det er bare komplet respektløst over for holdkammeraterne, sagde han.

Klubben har endnu ikke kommenteret sagen, og derfor vides det heller ikke, hvordan pensioneringen kommer til forgå økonomisk, i forhold til den kontrakt som Vontae Davis har skrevet med Buffalo Bills.

Vontae Davis har tidligere repræsenteret Miami Dolphins og Indianapolis Colts i NFL.

Se også: Genialt! Sportsgigant tjener kassen på manden, Trump hader

Se også: Stjernen ser rødt: Nikker skalle og spytter på modstanderen

Se også: Grosjean læner sig op ad straf: 'Han glemte alt'