Jagtede kvinde gennem hus for at voldtage hende

NFL-spilleren Darius Anderson er blevet anholdt, efter at han brød ind i et hus for at voldtage en kvinde

NFL-runningbacken Darius Anderson blev fredag anholdt, og detaljerne bag er mildest talt voldsomme.

Anderson, der er tilknyttet klubben Houston Texans, er nemlig blevet anholdt for indbrud med intentionen om at voldtage en kvinde.

Det skriver spanske Marca.

Ifølge retsdokumenter brød han ind i et hus i Houston og jagtede en kvinde ind på badeværelset for at voldtage hende.

Da hun ringede til politiet inde fra badeværelset, flygtede han fra huset igen.

Efter anholdelsen er han blevet løsladt mod kaution, men onsdag bliver der afholdt et retsmøde i sagen.

Han er derudover bandlyst fra at nærme sig den forurettedes hjem og fra at eje et skydevåben.

Darius Anderson har tidligere været tilknyttet Indianapolis Colts og Dallas Cowboys. Her ses han i en træningskamp for sidstnævnte. Foto: Brandon Wade/Ritzau Scanpix

Mandag aften reagerede Houston Texans på nyheden.

'Vi er opmærksomme på nyheden, der involverer Darius Anderson. Vi samler i øjeblikket informationer og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer,' skriver klubben i pressemeddelelse.

Anderson er tilknyttet Houston Texans træningshold, men har skrevet under på en såkaldt reserve/fremtidskontrakt, der giver klubben mulighed for at bruge spilleren på førsteholdet i fremtiden.

Darius Anderson gjorde sig i den grad bemærket i sin tid på Texas Christian University. I sit seniorår blev han noteret for 823 rushing yards og sikrede sig en plads i The Senior Bowl - en all-star kamp med de største talenter inden for college-football.

Tiden vil vise, om han har spillet sin sidste professionelle kamp.

