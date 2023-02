Kansas City Chiefs' sejr over Philadelphia i dette års NFL-finale var en bittersød oplevelse for Kansas-holdets tight end Travis Kelce, hvis storebror, Jason, spiller for det besejrede hold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er bittersødt, mand, sagde Travis Kelce efter kampen.

- Jeg løj for alle og sagde til alle, at jeg ønskede at føle følelsen af at vinde over min bror, men det er en ret syg følelse, sagde han.

Kansas City Chiefs vandt i kampens sidste sekunder 38-35 natten til mandag dansk tid.

Det er anden Super Bowl-triumf på fire år for Kansas-holdet, der var bagud dele af kampen.

Kun få NFL-spillere opnår at vinde Super Bowl, men begge Kelce-brødre har prøvet det.

Travis Kelce tænkte på broren efter kampen.

- Det er noget andet at se din bedste ven, din familie gå derud og vinde det. Jeg føler med den store fyr. Han har haft en god sæson. Han hældte sit hjerte ud derude, det er fandens sikkert, sagde Travis Kelce.

Det er første gang i historien, at to brødre dyster om Super Bowl, der målt på seertal er den største sportsbegivenhed i USA.

På sociale medier havde flere omdøbt begivenheden til 'Kelce Bowl', fordi brødreduellen forud for kampen blev det helt store samtaleemne.

Kampen blev spillet i Phoenix i delstaten Arizona. Popstjernen Rihanna optrådte i pauseshowet.

Kansas City Chiefs' quarterback Patrick Mahomes blev kåret til MVP (mest værdifulde spiller, red.) i Super Bowl. Han er et unikum og grundstenen i det dynasti, Chiefs er ved at blive. Selv vil han dog ikke tale om dynasti, da det for ham henviser til noget fortidigt.

- Vi er Super Bowl-mestre. Det er ikke et dynasti, for vi er ikke færdige endnu, sagde Mahomes efter triumfen.