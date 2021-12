Den legendariske tidligere træner i amerikansk fodbold John Madden er død 85 år gammel.

Det oplyser den professionelle amerikanske fodboldliga, NFL.

I 1976 vandt Madden Super Bowl som cheftræner for Oakland Raiders, og han blev i 2006 optaget i Pro Football Hall of Fame.

Madden med sin buste, da han blev optaget i Hall of Fame. Foto: Getty Images/Doug Benc

Madden var gift med Virginia Fields og havde børnene Joseph og Michael Madden.

- På vegne af hele NFL-familien vil vi gerne kondolere til Virginia, Mike, Joe og deres familie, fortæller NFL-kommissær Roger Goodell ifølge NFL.

NFL oplyser, ifølge New York Post, at Madden døde uventet, og oplyser ikke en dødsårsag.

Foto: Reuters/Matt Sullivan

Han var amerikansk fodbold

Da John Madden stoppede som træner som 42-årig, blev han kommentator og gjorde sig meget bemærket med sine joviale, passionerede og simple forklaringer og analyser.

- Ingen elskede fodbold mere end 'coach' (træner, red.). Han var amerikansk fodbold (...) Der vil aldrig komme endnu en John Madden, og vi vil være ham for evigt taknemmelig for alt, hvad han gjorde for at gøre amerikansk fodbold og NFL til det, det er i dag, udtaler Roger Goodell.

Madden har også leveret stemmearbejde til et NFL-spil, som bærer hans navn.