Jubler over nyhed: - Fuldstændig vanvittigt

- Det er nærmest utopisk, at vi på fire år har tre spillere fra Danmark, som har klaret at komme igennem det nåleøje. Sådan lyder dommen fra NFL-eksperten Claus Elming, efter at danske Steven Nielsen i nat skrev under med Jacksonville Jaguars

Der begynder at danne sig et mønster.

Flere og flere danskere formår at komme igennem nåleøjet og skabe sig muligheder for en karriere i NFL.

Natten til søndag blev Steven Nielsen den tredje dansker i løbet af fire år til at sikre sig en kontrakt i den ypperste liga for amerikansk fodbold.

Han blev ikke draftet i første omgang, men alligevel valgte flere klubber at jagte ham til deres bruttotrup efterfølgende.

Den 23-årige kæmpe, der måler over to meter og vejer 130 kilo, valgte Jacksonville Jaguars.

Derfor har Nielsen lagt et eksklusivt fundamentet til at bygge en karriere på NFL-scenen, og den bedrift vækker opsigt og begejstring hos den danske ekspert Claus Elming.

- Det er fuldstændig vanvittigt. På verdensplan er der 2880 NFL-spillere fordelt på 10 forskellige positioner i 32 klubber, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er noget af et nåleøje at skulle igennem. Det er fantastisk og helt enestående, at han har præsteret det. Det er nærmest utopisk, at vi på fire år har tre spillere fra Danmark, som har klaret at komme igennem det nåleøje, fortæller Elming.

Everbank Field i Jacksonville bliver Steven Nielsens nye hjemmebane. Først skal han dog sikre sig, at han ikke bliver siet fra, når bruttotruppen skæres fra 90 til 53 mand inden sæsonstart. Foto: Reinhold Matay/Ritzau Scanpix

Forgængere har banet vejen

Den danske ekspert har i mange år nærmest været synonym med amerikansk fodbold herhjemme. Han er indehaver af gulklud.dk, ligesom han optræder som ekspert i podcasten NFL Showet.

Begge platforme har nu fået en ny dansker at omtale, når verdens bedste liga bliver sat under lup.

Og der er ikke kun tale om et stort skridt for hovedpersonen selv. Nielsens entré i NFL er i det store billede endnu en bevægelse i den rigtige retning for amerikansk fodbold i Danmark, mener Elming.

Andreas Knappe kom på kontrakt hos Washington Redskins i 2017, mens Hjalte Froholdt to år senere blev draftet af New England Patriots. Nu er det så blevet Nielsens tur til at sparke døren ind på den største scene.

- Jeg er rigtig glad på dansk footballs vegne. Det minder lidt om udviklingen i ishockey. Da først Frans Nielsen fik hul igennem derovre (i USA, red.), kom der opmærksom på de danske talenter, siger Elming.

- Der er ingen tvivl om, at Andreas Knappe og Hjalte Froholdt har gjort det nemmere. Flere amerikanske eksperter skriver også, at Steven er det seneste produkt af dansk football, fortæller eksperten.

Steven Nielsen er trods sin nye kontrakt med Jacksonville Jaguars ikke garanteret en plads i truppen når sæsonen - efter planen - skal begynde i september.

Hans næste opgave bliver at gøre sig fortjent til en plads blandt de udvalgte, når trupperne op til sæsonstart skæres ned fra 90 til 53 mand.

