'Justin-drengen' alle snakker om: Nu går han verden rundt

Philadelphia Eagles stod ikke for den eneste overraskelse under søndagens Super Bowl.

Justin Timberlake var tilbage som pause-underholdning, og selv om det ikke leverede samme overskrifter som den berømte brystsmutter i selskab med Janet Jackson i 2004, blev en ny stjerne skabt.

Denne gang løb 13-årige Ryan McKenna med al opmærksomheden.

Som Justin Timberlake bevæger sig gennem publikum, står Ryan McKenna lettere befippet og fedter med sin telefon. Allerede her begynder de sociale medier at eksplodere med jokes om, hvordan knægten prøver at google, hvem Justin Timberlake er.

I virkeligheden prøver han at slå video-funktionen fra for at få en selfie med superstjernen.

- Jeg tænkte bare, jeg får aldrig sådan en mulighed igen. Jeg gik bare efter det, siger McKenna til Pioneer Press.

Han får sit billede med Justin Timberlake og danser rundt med ham efterfølgende.

Og mere skal der ikke til for at blive berømt ...

I timerne efter USA's største sportsbegivenhed blev jagten sat ind for at finde ud af, hvem drengen var.

Her får 13-årige Ryan McKenna sin selfie. Foto: Wenn.com/All Over Press

Telefonen glødede ... i hvert fald i forhold til den normale aktivitet på den 13-åriges mobil.

- Min telefon er næsten død. Jeg har fået så mange notifikationer. Jeg fik 36 snapchats, noget der minder om 21 direkte beskeder og 150 venne-anmodninger på Instagram, fortæller han.

Det er kun starten på teenagerens Super Bowl-eventyr.

Stribevis af onlineartikler med billedet går verden rundt, og det er planen, at han skal være gæst i den amerikanske pendant til God Morgen Danmark - Good Morning America - inden turen går hjem til Massachusetts.

