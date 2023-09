Kæmpe dansk bedrift i USA: Starter NFL-sæson på banen

De fleste NFL-spillere må opgive ævred og lægge den professionelle karriere på hylden, hvis de ikke slår igennem inden for de første år.

Men i sit femte år som spiller i verdens bedste liga inden for amerikansk fodbold hænger Hjalte Froholdt stadig på, og nu får han belønningen.

Søndag er han i første spillerunde udset som startende center for Arizona Cardinals i udekampen mod Washington Commanders.

Det er første gang, at han indleder en sæson som førstevalg på en angrebsposition.

Stort

Og det er i sig selv en stor præstation, mener TV 2 Sports NFL-ekspert Anton Bodilsen, som har trænerjob på U17-landsholdet og i Copenhagen Towers.

- Vi er et sted, hvor den offensive linje nok aldrig har været mere værdsat. Det er vigtigt for holdene at have en god offensiv linje.

Annonce:

- Der er kun 32 hold, og det betyder, at der ikke er særligt mange af de her pladser i NFL. Det er en meget stor bedrift, slår han fast.

Positionen er vigtig af flere årsager. For det første skal danskeren aflevere bolden til quarterbacken på hvert eneste spil, når Cardinals-angrebet er på banen.

For det andet forsøger den offensive linje at bane vejen for holdets runningback og holde modstandernes store forsvarsspillere fra at overfalde quarterbacken.

Hjalte Froholdt har i løbet af NFL-karrieren også spillet for Cleveland Browns. Foto: Doug Murray/Ritzau Scanpix

Turbulent start

De første år af NFL-tilværelsen var turbulente for Froholdt.

Svendborgenseren kom ind i ligaen i 2019, hvor New England Patriots valgte ham i draften, men han blev skadet i sidste træningskamp forud for sæsonen og missede samtlige kampe.

Året efter fik han en plads i Patriots-truppen, men blev fyret efter få måneder.

Houston Texans samlede ham op, men gav ham ikke spilletid, og i 2021 gik turen videre til Cleveland Browns.

Sidste år fik han for alvor vist sig frem på positionen som guard - umiddelbart ved siden af centeren.

Annonce:

Her startede han for første gang en kamp i angrebet på grund af en skade til holdkammeraten Wyatt Teller.

Det blev i alt til seks startpladser for Froholdt, som overbeviste Cardinals om at give ham en toårig kontrakt.

Mangler profil

Mens Hjalte Froholdt kan sætte flueben ved en stor individuel milepæl, er tvivlen om holdets evner samlet set stor.

Cardinals mangler sin foretrukne quarterback, Kyler Murray, som stadig er på vej tilbage fra en alvorlig knæskade.

Hans afløser ser ud til at blive Joshua Dobbs, som først kom til klubben for få uger siden og ikke engang har spillet en træningskamp for holdet.

- De skal være heldige, hvis de vinder mere end to kampe i sæsonen. Men jeg tror også, at det er vigtigt at huske på, at det for uprøvede kræfter som Hjalte er alletiders chance for at vise sig selv frem.

- Det kan være svært som wide receiver eller quarterback at vise, hvad du kan, hvis du ikke er omgivet af talent. Men på den offensive linje kan du godt selv spille godt, selv om alt omkring dig halter, siger Anton Bodilsen.

Froholdt og Arizona Cardinals gæster Washington Commanders klokken 19 dansk tid.

I frit forfald: Se sportens forladte arenaer her.