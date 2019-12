Kæmpe drama i sidste kamp

San Francisco 49ers sikrede sig natten til mandag dansk tid en førsteseedning i slutspillet i NFL efter en dramatisk sejr over Seattle Seahawks på hjemmebane.

Med sejren på 26-21 skal 49ers nu udelukkende spille hjemmebanekampe i slutspillet frem mod Super Bowl.

Men det holdt hårdt.

Med få sekunder tilbage af kampen stod Seahawks på 6-yard-linjen. Quarterback Russel Wilson kastede bolden til tight end Jacob Hollister, men han landede cirka fem centimeter fra linjen og fik dermed ikke et touchdown og en sejr.

Trods nederlaget er Seahawks stadig klar til slutspillet.

Her skal de på en svær mission på udebane mod Philadelphia Eagles i slutspillets første runde, der spilles 4.-6. januar.

49ers er som førsteseedet allerede kvalificeret videre fra den runde.

Nederlaget var dog ikke uden betydning for Seahawks. Havde de vundet over 49ers, skulle Seahawks i stedet have spillet på hjemmebane mod Minnesota Vikings i første slutspilsrunde.

Green Bay Packers og New Orleans Saints sad også og håbede på en sejr til Seahawks. Det havde gjort Green Bay Packers til førsteseedet, og dermed havde de fået hjemmebane i hele slutspillet.

New Orleans Saints havde med en Seahawks-sejr været direkte kvalificeret videre fra wild card-runden. I stedet skal de nu spille mod Minnesota Vikings på hjemmebane i wild card-runden.

Nattens kamp var den sidste grundspillet, og nu er slutspillets kampe bestemt.

I NFC-halvdelen sidder San Francisco 49ers og Green Bay Packers over i første slutspilsrunde som 1.- og 2.-seedede.

New Orleans Saints (3.-seedet) møder Minnesota Vikings (6) på hjemmebane.

Philadelphia Eagles (4) møder Seattle Seahawks (5) på hjemmebane.

I AFC-halvdelen sidder Baltimore Ravens og Kansas City Chiefs over i første runde af slutspillet som 1.- og 2.seedede.

New England Patriots (3) møder Tennessee Titans (6) på hjemmebane.

Houston Texans (4) møder Buffalo Bills (5) på hjemmebane.

Vinderen af AFC- og NFC-halvdelen mødes i Super Bowl 3. februar.

