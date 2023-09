Kæmpe nedtur: Mareridt-melding efter skræk-debut

Aaron Rodgers' debut for New York Jets sluttede, før den for alvor kom i gang.

Den 39-årige quarterback med en glorværdig karriere i Green Bay Packers nåede kun at spille fire snaps, inden han røg til jorden.

Og nu har Rodgers fået den værst tænkelige melding.

En overrevet akillesene.

Og det betyder, at legende-quarterbacken er ude resten af sæsonen.

Stort skifte

Aaron Rodgers har ellers skiftet en ikonisk tilværelse i Green Bay Packers ud med New York Jets i sommerpausen efter 18 år i Wisconsin-holdet.

Her tog Rodgers over for legenden Brett Favre, da han blev draftet til holdet i 2005, og har vundet en Super Bowl og hele fire MVP-titler.

Men op imod denne sæson ville legenden prøve noget nyt, inden karrieren gik på held, og skiftede til det talentfulde og lovende New York Jets-hold.

Det skete som led i en byttehandel. Green Bay Packers har sikret sig nogle fordelagtige valg i NFL-draften, som New York Jets har givet afkald på.

Men Jets får ikke mere ud af Rodgers i denne sæson.

Dermed bliver det med al sandsynlighed unge Zach Wilson, der overtager tøjlerne som quarterback for Jets sæsonen ud.

Holdet kunne dog slå Super Bowl-bejlerne Buffalo Bills uden Rodgers' hjælp med en 22-16-sejr efter ekstra tid.