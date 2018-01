Kæmpe sejr i nat: Sådan bliver årets Super Bowl

Super Bowl bliver i år et møde mellem New England Patriots og Philadelphia Eagles.

Det står klart, efter at sidstnævnte kørte Minnesota Vikings fuldstændig over i NFC Conference-finalen, der tjener som semifinale i NFL. Philadelphia vandt 38-7 over Minnesota, der ellers scorede først.

I tv-playeren over artiklen kan du se højdepunkter fra AFC-finalen

Minnesotas quarterback Case Keenum fandt Kyle Rudolph i endzonen i første quarter, og med det efterfølgende ekstrapoint var Vikings foran 7-0.

Super Bowl-pladsen blev fejret. Fotos: AP

Men det var en kort fornøjelse. Philadelphia var stærkest i alle spillets facetter, men især holdets forsvar dominerede.

Philadelphias Patrick Robinson greb et fejlslagent kast fra Case Keenum, som han tog med sig 50 yards og løb ind til et touchdown. Så var Philadelphia i gang, og holdets quarterback Nick Foles stemplede også ind.

Foles begyndte sæsonen som reserve efter Carson Wentz, der var favorit til at vinde titlen som NFL's mest værdifulde spiller, før han mod slutningen af den regulære sæson fik en slem skade.

Mange Philadelphia-fans frygtede, at den lovende sæson ville løbe ud i sandet, men Foles viste mod Minnesota, at han kan spille rigtig godt.

Artiklen fortsætter under billederne. Fotos: AP

Foles kastede for 352 yards og tre touchdowns.

I Super Bowl venter New England Patriots og legenden Tom Brady. De to hold mødtes i NFL-finalen i 2005, hvor New England tog en sejr på 24-21.

Mens Tom Brady står i sin ottende Super Bowl, hvor han fem gange har trukket sig ud som sejrherre, har Philadelphia Eagles aldrig vundet en af de eftertragtede ringe.

Super Bowl spilles 4. februar.

Jacksonville Jaguars lignede ellers længe en Super Bowl-deltager, men holdet endte med at tabe AFC Conference-finalen til New England Patriots i NFL.

På et flot comeback i fjerde quarter vandt Patriots med 24-20 og er dermed klar til at forsvare titlen fra sidste år.

Det bliver tiende gang, at Patriots optræder i Super Bowl. Holdet kan vinde trofæet for sjette gang i alt og for tredje gang på fire sæsoner.

Stephen Gostkowski gav New England en ventet føring, da han bragte sit hold foran 3-0 med et field goal i første quarter, men i andet quarter vendte undertippede Jacksonville kampbilledet.

Først greb Marcedes Lewis for et touchdown, og siden fulgte Leonard Fournette op med at løbe bolden ind til endnu en scoring. De mulige ekstra point blev også sikret, og pludselig var kampens underdog foran med 14-3.

Med et touchdown for New England medvirkede James White dog til, at føringen skrumpede til 14-10 ved pausen.

Patriots kom dog ikke på tavlen i tredje quarter, hvor Josh Lambo i stedet øgede til 17-10 på et field goal for Jacksonville.

Da Lambo indledte fjerde og sidste quarter med endnu et field goal til 20-10, var Jacksonville for alvor på vinderkurs.

Men så steppede stjernequarterbacken Tom Brady op. Han satte receiver Danny Amendola op til et touchdown, og pludselig stod der 17-20.

Så var Brady på hjemmebane i mere end én forstand. Quarterbacken, der er bredt anerkendt som den bedste nogensinde, vil især blive husket for mange imponerende comebacks - ikke mindst i sidste års Super Bowl, hvor New England var nede med 3-28 mod slutningen af tredje quarter.

Og ganske rigtigt tog New England initiativet i kampens slutning. Med endnu et touchdownkast til Danny Amendola tippede sejren over til de sejrsvante patrioter.

Se afgørelsen i tv-playeren over artiklen

Det bliver ottende gang, at Brady står i en Super Bowl. Det er en rekord blandt mange andre, som den 40-årige quarterback kan være stolt af.

